Babiš by zámek na Veleslavíně vyměnil s Prahou za pozemky pro vládní čtvrť

Hlavní město by mohlo od státu získat zámek na Veleslavíně, pokud by za to poskytlo 16 parcel v Letňanech o výměře 354 000 metrů čtverečních, na nichž by podle vize premiéra Andreje Babiše (ANO) mohla vzniknout vládní čtvrť. Babiš pozemky ocenil na zhruba 350 milionů korun s tím, že zámek se měl nedávno dražit za 382 milionů. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) myšlenku vládní čtvrti odmítá.