Takhle se třídí vánoční balíčky pro vojáky na misích. Ne všechno projde

Vojáci jsou na misích neustále vytížení a odloučení od svých rodin. A to i přes vánoční svátky, kdy nemohou trávit čas s rodinou u vánočního stromečku. Proto dostávají nejen od blízkých, ale i od armády a široké veřejnosti vánoční balíčky. Kamera Novinek se byla podívat do takzvané balírny a nahlédla tak do útrob překvapení pro vojáky.