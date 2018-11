Choďte, hrozí nám krach, vyzvala kavárna v Praze zaměstnávající postižené. Zabralo to

Obecně prospěšná společnost Zajíček na koni se už patnáct let stará o handicapované děti, s jejich rostoucím věkem ale vyvstala otázka, co s nimi bude dál. Na přání jejich rodičů byla proto před třemi lety založena kavárna AdAstra, kam tito mladí dospělí začali docházet stejně jako zdraví jedinci do práce. Od začátku má ale podnik finanční problémy.