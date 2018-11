Novinky, ČTK

„Dakota byla před opravou v dezolátním stavu a práce na ní zabraly více jak 4500 hodin. V současné době jsme ji repasovali do kamufláže odpovídající stavu těsně po druhé světové válce,” řekl ředitel VTÚ Jiří Protiva.

Douglas DC-3 Dakota

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Létat už nebude



„Oceňuji, že VTÚ se může věnovat nejen moderním technologiím a inovacím, ale že se dokáže také dívat zpět na historickou techniku a uvést letoun, jako je třeba právě Dakota, do dobrého stavu,” dodal Protiva. Letoun bude v muzejní sbírce VHÚ sloužit jako výstavní exponát, letuschopný však již nebude.

Stroj Douglas DC-3A byl vyroben v roce 1937, používaly jej Pan American Grace Airways na linkách v Jižní Americe. Po 2. světové válce byl ve službách mnoha společností – například Robinson Airlines, Mohawk Airlines nebo Houston Aviation Products.

Pilotní kabina vojenského transportního letounu Douglas DC-3 Dakota,

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Letadlo zakoupilo na začátku 90. let Letecké muzeum Kbely v USA. Stroj svoji poslední cestu podnikl v roce 1991 na Memorial Air Show v Roudnici nad Labem. Poté se jeho stav zhoršoval. První renovací prošel v roce 2003. Po dobu 13 let sloužil jako exponát vystavený před sídlem ČSA na letišti v Ruzyni. K opravám a expoziční přípravě do podoby, ve které jej ve středu zástupci obou podniků představili, ho převzal VHÚ loni.

Vojenský historický ústav v Praze převzal do své muzejní sbírky vojenský transportní letoun Douglas DC-3 Dakota.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

Douglas DC-3 je dvoumotorový vrtulový dopravní letoun, který dle slov zástupců VHÚ a VTÚ způsobil ve 30. a 40. letech 20. století revoluci v letecké dopravě.

První letadlo tohoto typu vzlétlo 17. prosince 1935 na letišti v Santa Monice. Výroba zahrnovala jak civilní, tak armádní kusy. Název Dakota letadlo získalo od britské RAF, když si objednala vojenskou verzi. V současné době se v České republice nachází již pouze dvě letadla tohoto typu.