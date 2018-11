Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Resort vládě navrhuje odměny trvale navázat na minimální mzdu. Nejnižší příjem pracujícího vězně by měl činit její polovinu, nejvyšší by mohl být ve výši 120 procent této mzdy.

Díky navýšení minimální mzdy na 13 350 korun by si tak vězeň konající nekvalifikovanou práci místo současných 5500 mohl vydělat 6675 korun. U vyučených by se odměna z 8250 zvedla na 9345 korun, u maturantů, absolventů VOŠ a bakalářů by poskočila z 9000 na 12 682 korun a u vysokoškoláků s titulem magistr z 11 tisíc na 16 020 korun.

Víc na výživné

Zároveň se zvednutím příjmů vězňů počítá resort spravedlnosti i se zvýšením částky, která jim bude strhávána na výživné na děti. A to bez ohledu na to, zda žijí v rodině, nebo v ústavu.

„Díky změně právní úpravy bude odsouzeným z čisté odměny strhávána vyšší částka určená na výživné dětí. Místo současných 30 procent půjde na tyto srážky 33 procent. Společně s navrhovaným zvýšením pracovní odměny tak bude pracujícím vězňům na výživu jejich nezaopatřených dětí sráženo o zhruba 500 korun měsíčně víc,“ řekla Právu mluvčí ministerstva Lucie Machálková.

Pracující vězni si navíc ještě mohou svůj příjem zvýšit o odměny, pokud budou plnit normy na sto procent

Zvýšení srážek na výživné dětem ocenil místopředseda bezpečnostního výboru a člen podvýboru pro vězeňství Zdeněk Ondráček (KSČM). „Navržené parametry prostudujeme. Pokud si bude vězeň plnit vše, co má, tedy prioritně platit alimenty i odškodnění poškozeným a také bude hradit náklady na svůj pobyt ve vězení, pak s tím nemám problém,“ řekl Právu.

Loni pracovalo z 20 789 odsouzených 8449 vězňů. Letos v polovině listopadu to podle údajů Vězeňské služby bylo 9078 pracujících osob.

Zatímco od roku 2000 se vězni dočkali zvýšení svých odměn za práci jen jednou, a to letos v dubnu, napříště by jim odměna rostla pravidelně vždy, kdy vláda navýší minimální mzdu. S jejím růstem přitom ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) počítá v následujících letech každý rok. Pokud by se jí podařilo prosadit její zvýšení v roce 2020 na uvažovaných 16 tisíc korun, pak by se mohli vězni dočkat růstu svých odměn na 8000, 11 200, 15 200 a 19 200 korun.

Lepší motivace

Pracující vězni si navíc ještě mohou svůj příjem zvýšit o odměny, pokud budou plnit normy na sto procent. Náklady na vyšší příjmy vězňů pokryje resort spravedlnosti příští rok ze svých zdrojů, následující roky bude muset s růstem počítat už při sestavování svého rozpočtu.

Podle resortu spravedlnosti je zadluženost odsouzených jednou z největších překážek při návratu do normálního života. Neschopnost splácet dluhy je dovede často až k recidivě. Proto chce resort zvýšením odměny zabránit, aby během výkonu trestu jejich dluhy narůstaly.

Vězni většinou pracují ve výrobě nábytku nebo v kovovýrobě

Jak řekla Právu předsedkyně výboru pro obranu a členka podvýboru pro vězeňství Jana Černochová (ODS), která je dlouholetou starostkou Prahy 2, spustili projekt na zaměstnávání odsouzených v podniku pečujícím o čistotu města a pomáhají jim i po propuštění. „Proto jsem se o jejich odměnu za odvedenou práci zajímala. Skutečně je velmi nízká, a tedy i málo motivační. Takže navýšení je určitě krok správným směrem. I proto, že jim to pomůže rychleji splatit dluhy či řádně platit alimenty,“ podotkla Černochová.

Má to být rentabilní

Ministerstvo nečeká, že by se zvýšení odměn nelíbilo zaměstnavatelům. Naopak, ve zdůvodnění svého návrhu uvádí, že to pro ně bude rentabilní. I vzhledem k nedostatku zaměstnanců na pracovním trhu, což zvyšuje poptávku po zaměstnávání vězňů.

„Kromě nízkých nákladů na práci je totiž třeba zohlednit i poměrnou stabilitu počtu osob, které jsou zaměstnavateli k dispozici – absence dovolených, řádná docházka, menší míra nemocnosti apod.,“ tvrdí ministerstvo. Vězeňská služba nyní zaznamenává značný převis poptávky po pracovní síle nad jejími organizačními možnostmi v míře překračující 70 procent, tvrdí ministerstvo.

Vězni většinou pracují ve výrobě nábytku nebo v kovovýrobě. I když se zvýšení mezd pro ně může promítnout do ceny výrobků, i tak je pracující odsouzený pro zaměstnavatele výhodný, protože náklady na práci jednoho se budou pohybovat v úrovni 55 až 60 procent minimálních nákladů na běžnou pracovní sílu.