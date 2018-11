Michael Polák, Právo

„Jsem napjatý. Jako opoziční zastupitel jsem řadu věcí kritizoval, a teď přišel čas ukázat, že já a moji kolegové to umíme mnohem lépe. V tom je to napětí, ale věřím, že to zvládneme,“ řekl Právu o svých pocitech před zvolením nový liberecký primátor.

V tajné volbě pro něj hlasovalo 28 z 37 přítomných zastupitelů. Celkem je zastupitelů 39.

Zámečník od roku 1992 působí v roli tajemníka české části Euroregionu Nisa a byl rovněž radním v první regionální vládě po vzniku Libereckého kraje v letech 2000 až 2004.

Ve funkci primátora vystřídal Tibora Batthyányho (zvolený za ANO 2011, nyní PRO 2016).

Výsledek komunálních voleb v Liberci

