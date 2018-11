Miloslav Hradil, Právo

„Dívka se potýkala s následky vrozené vady stěny břišní, které se projevovaly špatně tvarovaným pupíkem a dalšími zdravotními problémy,“ řekl Právu mluvčí nemocnice Adam Fritscher s tím, že tým oddělení plastické chirurgie vedený primářem Bohumilem Zálešákem využil jako první v ČR k operaci tohoto typu endoskop, tedy přístroj pro zobrazení vnitřních dutin.

„Helenka trpěla od narození gastroschízou, tedy defektem a špatnou formací pupku, který byl široký zhruba pět centimetrů. Měla také oslabenou diastázu, příliš rozestoupené břišní svaly. Když k nám před časem přišla, měla i menší břišní kýlu,“ popsal problémy dívenky Zálešák.

Pokud by se její stav neřešil, hrozily podle něj velké zdravotní potíže v budoucnosti.

Klasiku zavrhli

„Břišní stěna byla výrazně oslabena a mohlo dojít k rozvoji velké kýly, v těhotenství by mohlo docházet i k narušení statiky páteře. Musela by brát léky na bolest, mohla by jí vyhřeznout ploténka a podobně,“ dodal renomovaný plastický chirurg.

Přestože se pro tyto případy podle něj nabízí tradiční chirurgický postup, olomoučtí lékaři se rozhodli pomoci jinak. „Postaru bychom si museli vytvořit rozsáhlý chirurgický přístup velkou, až deset centimetrů dlouhou jizvou v podbřišku, což je mnohem větší zátěž pro pacienta. Došlo by také k větším krevním ztrátám,“ vysvětlil primář nevýhody klasického způsobu vedení operace.

Zásadním benefitem endoskopu je podle něj pro operatéra výborný přehled o operačním poli. „Endoskop se používá pro zobrazení vnitřních dutin, v tomto případě byl použit pro vytvoření dutiny v podkoží a k opravě stěny břišní. Na rozdíl od chirurgů, kteří používají endoskop uvnitř dutiny břišní, my do dutiny břišní nepronikáme, ale operujeme v podkožní dutině, kterou si musíme vytvořit. Společné je to, že endoskop nám umožní operovat ‚klíčovou dírkou‘,“ podotkl Zálešák.

Operatéři endoskopicky opravili stěnu břišní, zašili svaly a ošetřili kýlu. Defektní pupek odstranili a zhruba sedmicentimetrový otvor stáhli a zakotvili do místa, kde má pupek být. „Vznikl tak pupík, který už na sále vypadal skoro tak, jak má vypadat,“ shrnul hodinu a půl trvající výkon Zálešák.

Konec útrap

Helenčiny břišní svaly se díky zásahu dostaly postupně do normálního anatomického postavení a břišní stěna má nyní standardní funkci a dynamiku. „Za velmi důležité považuji, že se podařilo estetickou úpravou předejít výraznému psychickému hendikepu v blízké budoucnosti,“ zdůraznil primář.

„Jsem moc ráda. Aspoň se mi už děcka ve škole nebudou vysmívat. A v létě klidně můžu na koupaliště v normálních plavkách,“ svěřila se holčička, která z Rejchartic dojíždí do školy v Rapotíně.

Výsledek operace nadchl i její rodinu. „Jsem maximálně spokojená. Dopadlo to skvěle,“ pochvaluje si dívčina maminka.