Kristýna Léblová, jdu, Novinky

Průzkum mostu provádí Technická správa komunikací (TSK) po etapách od července letošního roku. V prvních fázích se provedl odběr a průzkum materiálových vzorků z různých částí mostu. Doposud si diagnostické práce vyžádaly jen částečné uzavírky na mostě.

V pondělí však odstartovala poslední etapa průzkumu, jejíž součástí jsou zatěžkávací zkoušky. Naplánované jsou i vrtané sondy a další diagnostické práce. Kvůli tomu po celý týden přes most neprojedou auta ani tramvaje. Současná uzavírka je naplánovaná do pondělí 26. listopadu do 4:30 hodin. Pro pěší zůstal zpřístupněn jižní chodník mostu a výtah na Střelecký ostrov. [celá zpráva]

„Pomocí nákladních vozů budeme měřit nejenom průhyby mostu, ale i dynamiku. V první části bude šest nákladních vozů přejíždět přes zpomalovací prahy. Budou se měřit dynamické odezvy, které přejezdy vozy způsobí. Další měření je statické, kdy vozy najedou na jednotlivá zatěžovací místa, kde budou měřit průhyby mostu,” vysvětlila Novinkám mluvčí TSK Barbora Lišková.

Výsledky až příští rok

Výsledky průzkumu by měly být známy v polovině příštího roku, podle nich se pak navrhne technické řešení oprav mostu. Právě kvůli náročnosti přípravných prací TSK odhaduje, že se s opravou nezačne dříve než v roce 2020.

Mosty v Praze jsou dlouhodobě v zanedbaném stavu. Problém se dostal do centra pozornosti poté, co v Troji na konci minulého roku spadla lávka. Kromě mostu Legií se nyní provádí diagnostika například Hlávkova mostu a připravuje se diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce. Ve špatném stavu se také nachází Libeňský most, který musel být začátkem roku dočasně uzavřen pro auta i tramvaje, Palackého most, či Barrandovský most, u kterého je pro jeho dopravní vytíženost oprava naplánovaná na několik let.

Most Legií je v pořadí sedmým pražským mostem. Postaven byl na přelomu 19. a 20. století, kdy nahradil původní řetězový most pojmenovaný po císaři Františkovi I.