„Prověřujeme celkem pět událostí,“ řekl novinářům na Národní Hulan. „Ani já ale v tuto chvíli nevím, kdo všechno patří mezi poškozené,“ řekl Právu.

Lidé hned po ránu vyhodili kytice od premiéra Andreje Babiše (ANO) a místopředsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD), kteří je položili u památníku v nočních hodinách. Policie poté oba pugéty z popelnice vylovila.

Podobně dopadla i kytice se stužkou od Miloše Zemana. Aktivisté byli původně odhodláni kytici v odpadkovém koši bránit, ale k incidentům nedošlo.

„Přišlo tady víc než deset policistů a jeden si nasadil rukavice a vzal je (kytice) do pytle. Pak je odvezli. Ze Zemanovy kytice si vzali už jenom stuhy,“ popsal Právu jeden z účastníků shromáždění.

V koši na Národní třídě skončily i květiny od ČSSD.

Podle Hulana se policie pokusí spojit s poškozenými, zda budou chtít uplatnit škodu.

Kriticky se proti postupu policie ohradil Vít Rakušan, který přišel uctít památku studentů s dalšími představiteli STAN: „Zaznamenali jsme, že ti, kteří projevili svůj občanský postoj tím, že odstranili květiny od památníku, byli snad odvedeni na výslech kamsi do Bartolomějské. To pokládáme za hodně špatný signál.“

„Policie má dost co řešit a doufám, že i ty velké kauzy dotáhne, a ne jen takový občanský akt, jako je zahození květin,“ poznamenal ironicky.

Dodal, že připomínat si odkaz 17. listopadu je v těchto dnech podstatnější než kdykoli jindy: „17. listopad znamenal obrovské vzepětí v národě a chuť po změně společenských poměrů. Před 29 lety jsme si nemysleli, jak aktuální boj za svobodu slova a projevu dnes bude.“

„A když musí ústavní činitelé pokládat kytice v noci, tak to o něčem svědčí. My přicházíme přes den, protože se nemáme za co stydět,“ uzavřel.