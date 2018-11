Smíchovské nádraží v Praze čeká zásadní proměna

Okolí pražského smíchovského nádraží i samotný dopravní uzel by měly projít zásadní proměnou. Podle studie, kterou zveřejnil Institut plánování a rozvoje (IPR), by nad vlakovým nádražím měl vzniknout autobusový terminál a koleje by měla překlenout nová lávka, která by chodcům umožnila spojení s Radlicemi.