Marie Königová, Právo

„Z důvodu celkové bezpečnostní situace v Evropě a s tím souvisejícího nutného zvýšení akceschopnosti Policie ČR je nezbytná realizace nákupu vrtulníků těžké kategorie s maximální vzletovou hmotností zhruba 12 tun pro potřeby policie a dalších složek integrovaného záchranného systému,“ zdůvodňuje vnitro svůj návrh, který Právo získalo.

Dosud má tuto techniku pouze armáda, která plní své úkoly, a proto není možné jejích služeb při potřebě rychlých přesunů v rámci celé ČR vždy využít. Policie i další záchranné složky by se tak staly na armádě nezávislé v situacích, kdy je potřeba rychlý přesun nejen 16členného týmu s výstrojí, krajských zásahových jednotek, ale i specialistů, kynologů, potápěčů či pyrotechniků.

Nejdříve za tři roky



Hasiči by také dostali možnost přesouvat těžkou techniku či evakuovat více osob při živelních pohromách. Vrtulníky by byly schopné unést až 4000 litrů proti současným bambivakům, které pojmou jen 800 litrů vody.

Jak uvádí zpráva vnitra, při vyprošťování ze zřícených budov je nutný tým nejméně devíti osob se dvěma psy a speciální technikou, např. štěrbinovou kamerou či bio radarem. „Letecká přeprava celého týmu s vybavením podstatně zefektivní záchranné práce, jako byl případ spadlého mostu ve Vilémově v roce 2014 se zavalenými dělníky,“ píše resort.

Je to dlouhodobý požadavek policie v souvislosti s tím, že armáda některé služby policii vypovídá, takže je důležité, aby policie v tomto byla samostatná Jan Bartošek, KDU-ČSL

Vnitro také počítá s využitím vrtulníků pro lety pro transplantační program, přepravu infikovaných osob s vysokým rizikem nákazy či přepravu humanitární pomoci. V úvahu podle vnitra přicházejí modely od francouzského Airbus Helicopter Super Puma a amerického Lock-head-Sikorsky S92.

Česká policie stroje může dostat nejdříve za 18 až 36 měsíců, proto ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) chce žádat o dvě miliardy korun ze státního rozpočtu až v roce 2021.

Poslanci: Spojme zakázku s armádou



Stroje musí být vybaveny zařízením pro slaňování, světlometem s infračerveným filtrem, jeřábem s nosností nejméně 270 kilogramů a podvěsem na přenášení břemene o váze 3500 kg. Musí být schopné létat i v námraze, což současné vrtulníky, které policie má, nedokážou.

Součástí zakázky bude také podmínka zdarma vycvičit osm pilotů a šest techniků pro jeden vrtulník. Provoz obou strojů bude ročně stát 21 milionů a opakované školení pilotů pět milionů korun.

Jako smysluplný vidí nákup vrtulníků pro policii lidovecký poslanec Jan Bartošek z výboru pro bezpečnost. „Je to dlouhodobý požadavek policie v souvislosti s tím, že armáda některé služby policii vypovídá, takže je důležité, aby policie v tomto byla samostatná,“ řekl Právu.

Aktuální to bylo třeba při střelbě v Uherském Brodě, kdy bylo třeba převézt rychle větší počet policistů s výbavou a ta doletová doba byla dlouhá. Milan Chovanec (ČSSD)

Podle exministra vnitra a místopředsedy výboru pro bezpečnost Milana Chovance (ČSSD) se o nákupu vrtulníku pro policii již mluvilo. „Aktuální to bylo třeba při střelbě v Uherském Brodě, kdy bylo třeba převézt rychle větší počet policistů s výbavou a ta doletová doba byla dlouhá,“ připomněl. Jak dodal, tehdy ale na to nebyly peníze.

„Když jsme nějaké získali, tak jsme je dávali na platy nebo nákup aut. Diskutovali jsme s tehdejším ministrem obrany Martinem Stropnickým (ANO), že se pokusíme propojit zakázku s obranou, která také chystala nákup vrtulníků, ale tehdy to obrana bohužel zbořila,“ dodal Chovanec.

Na možnost spojení zakázky pro policii s armádní zakázkou poukázala také šéfka výboru pro obranu Jana Černochová (ODS). „Nezpochybňuji, že je policie potřebuje. Ale toto je příklad toho, kdy by se mohla udělat společná soutěž s armádou, v jejímž rámci by se dala přesná specifikace požadavků i na dva vrtulníky pro policii. Tu by měli dát policejní manažeři,“ řekla Právu s tím, že to ukazuje, jak by byl užitečný jeden vyzbrojovací úřad, který by takové zakázky zajišťoval.