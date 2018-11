Petr Kozelka, Právo

Ve Slatinkách komise zaměnila úřední obálky určené pro komunální a senátní volby. Lístky do senátu tak voliči museli dávat do obálky určené pro komunální volby a naopak. Vše kvůli tomu, že členové komise přehlédli krabici s obálkami a měli pocit, že jim nebudou obálky pro komunální volby stačit.

„Průběh voleb se mi zdál poněkud zmatečný, není to nic proti komisi, která se určitě snažila, aby to bylo v pořádku. Ale myslím, že někteří lidé vhodili lístky do jiných obálek, a proto jsem podal návrh na neplatnost voleb,“ odůvodnil svůj návrh Vítězslav Zbořil.

„Ve volební místnosti byl zmatek a myslím, že byl i velký počet neplatných hlasů,“ doplnil jeho návrh Tomáš Navrátil.

V prvním kole, které se konalo zároveň s obecními volbami, Chalánková uspěla jen se štěstím. Byla druhá za Boženou Sekaninovou, kterou později porazila ve druhém kole, a pouhých pět hlasů před třetí Irenou Blažkovou (ANO).

Podle soudu volební komise chybovala, ale nedošlo k ovlivnění voleb. „Bylo prokázáno, že i kdybychom veškeré pochybnosti přičetli k dobu kandidátce Ireně Blažkové, konečný výsledek by přesto znamenal postup paní Chalánkové do druhého kola,“ vysvětlil soudce zpravodaj Petr Mikeš.

Každému, kdo přišel, jsme vysvětlili, proč jsou obálky prohozené, že to je naše chyba. členka volební komise

Situací ve Slatinkách se zabýval také Krajský soud v Brně, v jehož kompetenci jsou komunální volby. Konstatoval, že komise postupovala zmatečně, nicméně volby ponechal v platnosti. Započítal však 22 hlasů původně považovaných za neplatné kvůli tomu, že byly v jiných obálkách, než určila komise. Složení zastupitelstva to neovlivnilo.

Členové volební komise přiznali, že s obálkami udělali chybu. Když přišli na to, že další obálky mají v zatoulané bedně, už zvolený postup neměnili, aby nedošlo ještě k většímu zmatku.

„Každému, kdo přišel, jsme vysvětlili, proč jsou obálky prohozené, že to je naše chyba. Navíc jsme dali i upozornění do volební kabinky,“ řekla jedna ze členek komise.