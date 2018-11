Vladimír Klepáč, Právo

„Tak zmatený podzim si nepamatuji. Denní teploty dosahují téměř 20 stupňů Celsia. Teplo nutí ptáky chovat se jako na jaře,“ řekl Právu ornitolog a provozovatel brněnské záchranné stanice Ptačí centrum Zdeněk Machař.

Jediným štěstím podle něj je to, že se den zkracuje. Ptákům, kteří si již dávno měli užívat sluníčka v jižní Africe, tak příroda signalizuje, že se musí připravit na cestu.

Stravy mají v zahradách a na polích plno, takže všichni pilně pracují na svých „svetřících“. Jde samozřejmě o podkožní tukové vrstvy, které při ochlazení umožní přečkat zhruba týden v chladném počasí ve střední Evropě. Budou totiž potřebovat několik dní na to, aby se rozhodli vydat se na jih.

Machař již bezmála pětačtyřicet let podrobně sleduje také přílet havranů ze severu do Brna. Obvykle do svých moravských zimovišť přilétají nejpozději 22. října. Letos se zpozdili o dva dny. Koloniím havranů se daří dobře. Potravy mají sice dost, jejich chování je ale neobvyklé.

Opeřenci pomáhají s očistou Brna

„Potravu si více schovávají na polích. Takovéto jednání je pro havrany, jimž se říká poslové zimy, typické, pokud očekávají tuhou a dlouhou zimu,“ vysvětlil ornitolog.

Po desítky let nocovaly stovky brněnských havranů mezi Pohořelicemi a Židlochovicemi na Brněnsku. Po probuzení pak v hejnech odlétali do Brna, kde se živili nesklizenými plodinami na zahradách nebo si pochutnávali na tom, co objevili u odpadkových košů.

Část havranů se nyní zabydlela na jihu Brna, v oblasti Kamenného vrchu a také na střechách hal výstaviště. Na místa svého nocování již nespěchají, protože to prostě mají blíž. Dříve odlétali z brněnských parků na jih Brněnska na přespání každý den okolo 15 hodin. Byli vždy přesní. Nyní je lze zahlédnout ve městě ještě po 16. hodině.

„Možná jim někdo na Brněnsku vykácel oblíbenou alej, v níž nocovali, a teď si našli nové útočiště v Brně. Řešili jsme již nejeden dotaz na to, proč je jich v okolí výstaviště teď tolik,“ doplnil Machař.

Brnu to podle něho jen prospěje, protože havrani jsou dokonalí čističi ulic, a především parků. Vyzobou, na co přijdou, a nejsou zdaleka tak vybíraví jako holubi.