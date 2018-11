Jiří Novotný, Právo

„Záměr zavést takový informační systém narazil na připomínky, že by to bylo nákladné a administrativně příliš náročné,“ sdělil Právu mluvčí MD Zdeněk Neusar.

„Zaznamenané body a poslední změny na bodovém kontě řidiče však budou bezplatně k dispozici na ministerstvem vnitra provozovaném Portálu občana, jenž se má spustit v průběhu ledna příštího roku,“ řekl mluvčí MD.

Vybodování na dosah

Jak mluvčí ujistil, ministerstvo zvažuje další možnosti, jak aktivně informovat řidiče, například formou zprávy do datové schránky nebo e-mailem.

O tom, že takové včasné informace by byly potřeba, není sporu. Vždyť za letošní první pololetí bylo 39 640 řidičům, kteří dosáhli dvanácti bodů, automaticky na rok odňato oprávnění řídit v Česku motorová vozidla. Ti museli řidičský průkaz odevzdat do pěti dnů poté, co od úřadu dostali písemnou výzvu, aby tak učinili.

Po 12 měsících získá vybodovaný motorista řidičák zpět pouze v případě, že úspěšně absolvuje přezkoušení. Všechny body jsou mu vymazány a začíná znovu s čistým kontem.

Ve vážném ohrožení, že přijdou o řidičák, však bylo v ČR k 30. červnu dalších 13 617 motoristů s devíti až jedenácti body na svém kontě. Jistě by tedy prospělo, kdyby alespoň oni dostali od příslušného městského či obecního úřadu písemné varování, že se blíží dvanáctibodové hranici. Pak by si dali více pozor, aby pravidla silničního provozu neporušovali.

Pro řidiče, kteří mají celkem na kontě méně než deset bodů, uložených za přestupky oceňované méně než šesti body, existuje možnost odepsat si až tři body dobrovolným absolvováním jednodenního školení bezpečné jízdy.

Od září 2008, kdy to bylo zavedeno, do poloviny letošního roku absolvovalo školení bezpečné jízdy již 20 617 řidičů.

O tom, jak na tom aktuálně s body řidiči jsou či zda jim byly až čtyři z nich po dvanácti měsících bez dalšího dopravního přestupku automaticky vymazány, se motoristé mohou sami přesvědčit.

Zatím musí pátrat sami

Avšak pouze v případě, že na městském či obecním úřadě či některém z Czech Pointů požádají o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru o záznamech v bodovém hodnocení. Jde ovšem o placenou službu.

Na pracovištích Czech Point, která jsou na téměř tisíci pobočkách České pošty (ČP), musí žadatel o výpis z bodového hodnocení předložit platný doklad totožnosti, tedy občanku či pas, a sdělit své rodné číslo, popřípadě číslo občanského průkazu. V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, je nutná i notářsky ověřená plná moc.

Na Czech Pointu zdražili výpisy

„Za první stránku výpisu žadatel zaplatí 100 Kč. Za každou další započatou stránku pak 50 Kč, o desetikorunu víc než do 1. listopadu, kdy byla tato služba zdražena,“ potvrdil Právu Ivo Vysoudil z tiskového oddělení ČP.

Podobná pravidla platí pro podání žádosti o výpis z bodového hodnocení řidiče i na městských a obecních úřadech. Správní poplatek činí jen 15 Kč za první stranu a pět Kč za každou další započatou stranu. Lhůta pro vyřízení je sice do třiceti kalendářních dnů, většinou ale tyto žádosti úřady vyřizují na počkání.