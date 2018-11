zpe, Novinky

„Nikdo jiný nebude rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a pracovat, že je to záležitost našich firem, že nebudeme přijímat žádné ilegální migranty. Co se týká globálního paktu OSN o migraci, to je debata, která nás čeká v rámci koalice. Mně se ten pakt nelíbí,“ uvedl Babiš.

„Zaujmeme k tomu jasné stanovisko, příští týden na vládě o tom proběhne debata. Za sebe říkám, že je to věc, která není úplně jasně interpretována, a mohlo by to být zneužito. Budu navrhovat, abychom se zachovali stejně jako Maďarsko nebo Rakousko,“ oznámil Babiš. Podle něj v paktu dochází k potírání rozdílu mezi nelegální a legální migrací.

Globální pakt má být přijat v prosinci v marockém Marrákeši. Na postoj vlády k paktu se premiéra ptala poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková v rámci čtvrtečních interpelací.

ODS s přistoupením k paktu nesouhlasí, stejně jako SPD či KSČM. Poslanci to ve Sněmovně řešili v polovině září. Tehdy se usnesli na tom, že vláda má stanovisko, s kterým pojede do Maroka, Sněmovně předložit do 15. listopadu.

Nemá to právní závaznost, tvrdil Hamáček



Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který byl ještě v září pověřen řízením ministerstva zahraničí, tvrdil, že pakt neomezuje suverenitu států v rozhodování o tom, koho pustí na své území, a nemá právní závaznost. „Nepředává národní kompetence na úroveň OSN nebo Evropské unie,” řekl Hamáček.

Prohlásil, že pakt je reakcí na masové pohyby migrantů a uprchlíků. „Tyto stále rostoucí přesuny lidí nemůže zvládat každý stát jednotlivě a je jasné, že vyžadují mezinárodní spolupráci,” zdůraznil.

Text dohody, která má zlepšit mezinárodní řešení uprchlické problematiky, schválila OSN v roce 2016. Od dokumentu vloni odstoupily USA. Rakousko se na konci října rozhodlo, že pakt rovněž nepřijme, stejně jako Maďarsko. Výhrady mají i Polsko, Itálie či Japonsko.