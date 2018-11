Jan Menšík, Adéla Jelínková, Právo

Jak již dříve upozornilo Právo, bývalý úředník magistrátu Ivo Mates, který měl na starosti reklamu, je podezřelý z korupce, protože používal volvo patřící firmám okolo BigBoardu.

Končící radní v úterý na jednom ze svých posledních zasedání schválili pronájem osmi magistrátních pozemků této společnosti, která tam tak bude moci postavit nové poutače.

Jsou umístěné u hlavních pražských dopravních tepen, jako jsou například Jižní spojka, Radlická či ulice 5. května.

Smlouvy jsou uzavřené na neurčito, ale dají se zrušit s roční výpovědní lhůtou bez udání důvodů. Praha by z pronájmů měla získat ročně téměř dva milióny korun. Radní zároveň prodloužili stávající smlouvy se skupinou BigBoard, které měly letos nebo koncem příštího roku vypršet. Uzavřeli dodatky celkem šestnácti smluv, kde změnili dobu platnosti smlouvy na neurčito opět s roční výpovědní lhůtou.

FOTO: Novinky

Nové vedení chce smlouvy prověřit

Pro pořádek stejné dodatky odsouhlasili i u dvou smluv, které se týkají konkurenční společnosti JCDecaux, po níž chce BigBoard převzít starost o městský mobiliář. Návrh na změny podal dosavadní radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO) ve spolupráci s ředitelem odboru hospodaření s majetkem Janem Rakem, který byl Matesovým nadřízeným.

Materiál byl údajně připravovaný dlouhodobě, a navázalo se tak prý na dřívější rozhodnutí radních, kteří uzavřeli dodatky se změnou platnosti na neurčito u dalších přibližně 50 smluv, které dobíhaly na konci roku 2017.

Nová pražská koalice složená z Pirátů, hnutí Praha Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) s tímto krokem nesouhlasí a avizuje, že smlouvy nechá prověřit.

Například podle navrhované radní pro oblast legislativy a veřejnou správu Hany Marvanové (za STAN) nebylo ihned zapotřebí schválit nové smlouvy. „Z materiálu v žádném případě nevyplývá, že by byla urgentní potřeba ty dodatky a smlouvy uzavřít. Končící radní tak učinili, protože tu věc z nějakého důvodu chtějí rozhodnout ještě oni a někteří se mohou obávat, že by takové smlouvy po prověření neobstály a nebyly by schváleny,“ míní Marvanová.

Usnesení se nelíbí ani pirátskému radnímu pro bydlení a transparentnost Adamu Zábranskému či lídru Prahy Sobě a šéfovi zastupitelského klubu Janu Čižinskému. Ten bude požadovat prověření a při stínu pochybnosti vyřešení.

Podpora od Kolínské

Čižinský s Marvanovou se také shodují v tom, že zvláštní je to i kvůli výše zmíněnému podezření z korupce. „Když to vezmu ještě ve vztahu k tomu úředníkovi, kterého šetří policie a který to, předpokládám, spolupřipravoval, tak se ty smlouvy měly řádně prověřit, a ne je místo toho odsouhlasit,“ doplnila Marvanová.

Proti končícím radním se ale postavila i stávající náměstkyně primátorky a radní pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ), podle níž s tímto postupem nesouhlasila majetková komise. „Radní měli unikátní možnost zbavit Prahu v souladu se zákony velké části vizuálního smogu a tuto jedinečnou příležitost svým rozhodnutím zhatili. Nehledě na to, že takovou věc měli rozhodně nechat na nové radě,“ míní Kolínská.