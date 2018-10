Karolina Brodníčková, Právo

Na darech z potravinových bank jsou závislá centra pro bezdomovce, ale i azylové domy. Zboží, které se do bank doveze coby neprodejné z obchodů, se dostává i k seniorům nebo k matkám samoživitelkám. Takových lidí je ročně sto tisíc.

„Dary z potravinové banky jsou jedním ze základních zdrojů potravin pro naše klienty. Dalšími zdroji jsou přímí dárci z řad výrobců potravin a Národní potravinová sbírka. Všechny uvedené zdroje jsou pro nás nezbytné,“ řekl oblastní ředitel neziskové organizace Naděje v Praze Jan Kadlec.

„Za rok máme v denním centru kolem dvou tisíc fyzických osob. Denně vydáváme mezi 150 a 200 obědy. Pomoc potravinových bank je pro nás potřebná, abychom toto mohli zajišťovat,“ dodal.

Potravinových bank je v Česku čtrnáct. Uskladňují zejména potraviny, které dostanou zdarma od obchodníků. Pro prodejny potravin s plochou nad 400 čtverečních metrů platí totiž od letošního ledna zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím.

Sklady a rozvoz

Podle pirátské poslankyně Olgy Richterové se tyto potraviny dostanou k více než stovce tisíc spotřebitelů. Letos se počítá s distribucí asi 4200 tun potravin v hodnotě 231 miliónů korun. Potravinové banky zajišťují svoz potravin a jejich distribuci. Právě na to ale potřebují peníze.

„Vyšší dotaci potřebujeme i pro navýšení personálních kapacit v bankách, tedy řidičů a skladníků, aby nedocházelo k tomu, kdy musíme potraviny od obchodníků ve velké míře odmítat,“ řekla ředitelka České federace potravinových bank Veronika Láchová.

„Naším cílem je odebrat od obchodníků všechny použitelné potraviny a dostat je na místo, kde budou rozumně využity. Současně je pro nás limitující fakt, že aktuální průměrná mzda v potravinových bankách je těsně nad minimální mzdou, a nejsme tedy schopni udržet stabilní personál, i to je problém, který nám může pomoci vyšší dotace vyřešit,“ dodala.

Na zvýšení objemu peněz pro banky potravin se dohodl Toman s ministryní práce Janou Maláčovou (ČSSD). „Příští rok bude na potravinové banky alokace 55 miliónů korun, letos to bylo 30 miliónů korun,“ sdělil Toman.

Podpora potravinových bank se podle Maláčové vyplatí. „Je to velmi dobře zacílená adresná pomoc pro ty, kteří to nejvíce potřebují, pomáhá to zároveň zamezit plýtvání potravinami,“ řekla.

Vydělají i obchody

Z potravinových bank získává například centrum Naděje trvanlivé i čerstvé potraviny těsně před datem spotřeby. Z nich poté vaří v zimě pro lidi bez domova například teplé polévky. Potravinovými balíčky pomáhají také lidem v nouzi v azylových domovech.

Potravinové banky uvádějí, že potraviny vozí i do Armády spásy, Červeného kříže, Charity nebo do Adry.

„Bez potravinových bank se za současné šíře chudoby nedá dělat pořádně sociální práce. Nejprve je třeba uspokojit základní potřeby klienta, jako je potřeba jídla, a pak se teprve mohu zaměřit na další potřeby a práci s klientem,“ podělila se o své zkušenosti sociální pracovnice Radka ve facebookové debatě, k níž vybídla poslankyně Richterová.

Podle ní jsou potravinové banky výhodné pro všechny zúčastněné. „Podniky by musely platit za likvidaci odpadu, tedy neprodané potraviny. Oni se toho zbaví rádi. Potravinový průmysl na tom v závěru také vydělá, v součtu může ušetřit i desítky miliónů,“ řekla.