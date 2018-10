Novinky, ČTK

Tři záznamy se týkají neplacení výživného, čtvrtý pak porušení domovní svobody a krádeže.

Muž dostal milost kvůli tomu, že přišel o obě nohy, což se stalo poté, co ho opilého srazil vlak. Jedenáctá Zemanova milost prominula muži roční trest vězení, který si měl odpykat kvůli zanedbání povinné výživy.

„Pan prezident tak umožnil omilostněnému, který při nedávné tragické události přišel o obě dolní končetiny, adaptovat se na pro něj novou nepříznivou životní změnu, aniž by musel nastoupit výkon nepodmíněného trestu se všemi důsledky, které s sebou uvěznění pro odsouzené přináší,” uvedl k rozhodnutí minulý týden hradní mluvčí Jiří Ovčáček. [celá zpráva]

Z přípisu plyne, že brněnský městský soud mu trest původně uložil pouze jako podmíněný. Muži zároveň nakázal, aby v tříleté zkušební době vedl řádný život, uhradil podle svých sil dlužné výživné a dál řádně platil alimenty. Muž to však nesplnil, a proto měl jít za mříže. Před nástupem do výkonu trestu ho však letos v dubnu potkala tragická nehoda. Zdravotníci mu po ní naměřili 1,7 promile alkoholu.

Ve vězení muž nikdy nebyl. Za krádež dostal v roce 1997 osmiměsíční podmínku, za neplacení alimentů pak v roce 2006 další podmínku, tentokrát půlroční. Následnou desetiměsíční podmínku za zanedbání výživy mu prominula amnestie Zemanova předchůdce Václava Klause. V době, kdy dostal od Zemana milost, bylo proti muži vedeno další trestní řízení kvůli alimentům, které prezident po spolupodpisu premiéra zastavil.

Muž v žádosti o milost uvedl, že mu jeho finanční situace neumožňovala alimenty platit. Zmínil, že má další tři děti, u kterých prý vyživovací povinnost řádně plní, a že pokud by nastoupil do vězení, plnit by ji nemohl. Doplnil, že vzniklé situace velmi lituje a snaží se ji napravit. Po amputaci nohou nezvládá sám chod domácnosti a hygienu, je odkázaný na pomoc dalšího člověka.

Hrad při informování o milosti zdůraznil, že prezident svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče alimentů a že milost nepřipraví matku mužova nezletilého syna o právo dále vymáhat dlužné výživné.

„Pan prezident svým milosrdným činem pouze zamezil dalšímu neúměrnému ztížení již tak nezáviděníhodné situace zdravotně postiženého omilostněného,” dodal Ovčáček.

Za zanedbání povinné výživy lze v základní sazbě uložit až roční vězení, u úmyslného vyhýbání se placení až dva roky.