Radim Vaculík, Právo

„Uskuteční se standardní výběrové řízení, aby se do něj mohlo přihlásit více kandidátů,“ řekl Právu Hamáček. Z toho plyne, že se novým policejním prezidentem nestane nikdo ze stávajících náměstků Tuhého, protože těm by musel Hamáček nabídnout tento post přednostně v rámci tzv. poptávkového řízení. To ale neučiní. Padá tak původně hodně zmiňované jméno Martina Vondráška, toho času prvního náměstka policejního prezidenta. Ten nicméně povede českou policii od 1. listopadu do doby, než bude jmenován její nový šéf. Hovoří se o začátku příštího roku.

Na volné křeslo policejního prezidenta se tak nyní mohou hlásit šéfové celorepublikových útvarů i krajských ředitelství. Už několik týdnů v této souvislosti padá jméno někdejšího ředitele kriminálky a nyní vedoucího pardubické krajské policie Jana Švejdara, který se i podle zdrojů Práva z bezpečnostních kruhů stal největším favoritem na jmenování.

Údajně už také o svém povýšení jednal jak s Hamáčkem, tak s premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Politici se musí dohodnout



Existuje totiž nepsaná domluva o tom, že na jméně policejního prezidenta by se měli shodnout oba jmenovaní šéfové vládních stran, tedy šéf hnutí ANO Babiš a předseda ČSSD Hamáček.

Ten v pondělí osobně poděkoval Tuhému za jeho služby ve vedení policie a za formu poděkování označil i jím a Babišem navržené povýšení končícího policejního prezidenta do nejvyšší možné hodnosti generálporučíka. Tu Tuhý získal v neděli v rámci oslav sta let vzniku Československa, kdy ho do zmíněné hodnosti povýšil prezident Miloš Zeman.

Tuhý u policie pracuje 27 let, je držitelem bezpečnostní prověrky na stupeň tajné. Kariéru u policie začal na obvodním oddělení ve Městě Albrechticích, odkud pochází, a které později také vedl. Působil jako ředitel moravskoslezského policie a dále jako náměstek policejního prezidenta. Tím se pak se stal v dubnu 2014.