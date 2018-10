Barbora Zpěváčková, Novinky

Nejdříve začala ODS spolupracovat s hnutím SPD v Kladně, což Fiala označil za výjimku potvrzující pravidlo. „Jednoznačně platí, co jsem řekl před volbami, a stojím si za tím. Nepředpokládám žádné koalice s KSČM, to máme zakázáno, a ani s SPD, tam je to otázka politického vkusu a směřování,“ řekl.

„Pokud jde o Kladno, jsem přesvědčen, že to je výjimka. A je to přesně ta výjimka, která potvrzuje pravidlo,“ uvedl.

Před pár dny vyšlo najevo, že ODS utvoří koalici i v Hranicích na Moravě. Podle oficiálních webových stránek města tam dojednalo koalici sedm stran - ANO, Naše krásné Hranice, Hranice pro život, Hranice 2000, KSČM, ODS a SPD. Ve středu má zasednout ustavující zastupitelstvo.

Vedení ODS se to ale nelíbí. „Situací v Hranicích, o níž se objevila informace v těchto dnech, se bude předsednictvo ODS zabývat v příštích dnech,“ sdělil Fiala Novinkám.

Dobrá zpráva - SPD bude mimo jiné ve vedení měst Orlová (koalice SPD, KSČM atd.), Krupka (SPD, ČSSD, ODS atd.), Hranice na Moravě (SPD, ANO, ODS, KSČM atd.), v Kladně (SPD, ODS, ANO a STAN), ve Žluticích (SPD, KDU-ČSL atd.). Mame zastupitele ve 111 městech a obcích. — Tomio Okamura (@tomio_cz) 26. října 2018

ODS původně měla vést radnici také v Krupce na Teplicku a to v koalici s ČSSD, uskupením Krupka naše město a SPD. Situace se ale změnila.

„Člen, který v Krupce vstoupil do zmíněné koalice, na základě výzvy daného místního sdružení ukončil členství v ODS. Tímto je situace v Krupce vyřešena, ODS v teto koalici zastoupena není,“ vysvětlil Fiala.