Oldřich Danda, Právo

Ministerstvo obrany proto poslalo do vlády návrh nové platové vyhlášky, podle které by se měl zvýšit výsadkářům stabilizační příspěvek ze současných sedmi na deset tisíc měsíčně a vojákům Hradní stráže z devíti na 11 tisíc měsíčně.

Podle šéfky armádního náboru generálky Lenky Šmerdové se snažili přilákat do Hradní stráže nováčky tím, že mimořádně zavedli náborový příspěvek. Pro vyučené je 50 tisíc a pro středoškoláky 60 tisíc korun. „Náborový příspěvek částečně pomohl, ale ne dostatečně, proto jsme se rozhodli navýšit stabilizační příplatek,“ řekla Právu Šmerdová.

Projde jen čtvrtina

U výsadkářů, hlavně protože generální štáb chce zvětšit chrudimský výsadkový prapor na výsadkový pluk, bude potřeba v příštím roce nabrat okolo padesáti vojáků. V armádě je dnes 1200 výsadkářů, z toho 660 v Chrudimi.

Na Hradě se příští rok budou snažit přilákat 80 nováčků, dnes je u Hradní stráže 672 vojáků, z toho strážných okolo pětiset.

Podle velitele Hradní stráže Jiřího Kývaly je zájemců sice dost, ale hustým sítem projde jen čtvrtina uchazečů. „Nároky na fyzickou i psychickou zdatnost, na fyzické dispozice jsou proti ostatním jednotkám přísnější. Navíc musí mít bezpečnostní prověrku. Poté se výběr podstatně zužuje,“ řekl Právu Kývala.

Plat vojáků se skládá z tarifu, stabilizačního příplatku, který je většinou sedm tisíc korun, a z příplatku na bydlení, který činí tři tisíce měsíčně.

Průměrný hrubý plat desátníka v celé armádě je okolo 36 tisíc a čistý 28 tisíc korun. Strážní na Hradě, kteří jsou hlavně v hodnosti desátníků a četařů, mají už dnes o dva tisíce vyšší stabilizační příplatek a po dalším navýšení budou mít hrubý plat okolo 40 tisíc měsíčně.

Nachytali milence i narkomany

Podle Kývaly i dnes strážní berou nadprůměrnou mzdu. „Ale vzhledem k tomu výkonu, který strážní musí podat, není ještě dostatečná,“ dodal Kývala.

Podle velitele je práce strážných náročná hlavně psychicky. „Není to jen o stání v budce, ale také o potýkání se s návštěvníky, s narušiteli během nočních služeb,“ poznamenal Kýval. Dodal, že loni se např. chtělo do hradního komplexu dostat v noci 70 lidí. Nejčastěji to byli opilci, narkomani, ale i třeba milenci.

„Chytli jsme tam třeba francouzský pár, který si tam chtěl užít,“ dodal.

Podle důvodové zprávy vyjdou vyšší příspěvky armádní kasu na víc než 50 miliónů korun ročně, z toho pro Hradní stráž na 14,5 miliónu a pro výsadkáře na 41,3 miliónu korun.

Celkově má armáda dnes okolo 21 tisíc vojáků, každoročně nabere okolo dvou tisíc nováčků, ale zároveň tisícovka vojáků ročně odchází do výslužby.