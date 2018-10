Novinky, ČTK

Most je uzavřen od minulého týdne pro auta, přes Vltavskou nejezdí tramvaje. Komplikovanější je tak pro lidi doprava do části Holešovic.

Vznikající koalice uvedla, že podpoří takové řešení, při kterém by nemusel být vybudován most, ale auta a tramvaje by se křížily na běžné křižovatce. Nyní po mostě jezdí auta a pod ním projíždějí tramvaje. Pro chodce nejde o nijak přívětivé místo.

Současné řešení přemostění tramvajové trati a pěší trasy ke stanici metra Vltavská

FOTO: Mapy.cz

„Nové řešení musí zároveň zajistit, aby celý prostor v blízkosti metra Vltavská byl přívětivější pro chodce i dopravu a lépe navazoval na okolní město," uvedli zástupci koalice.

Stavaři poničený most nyní podpírají. Vybetonují monolitické podkladové desky s panely, na něž osadí čtyři ocelové podpěry, které konstrukci mostu stabilizují. Kdy práce dokončí, zatím není jasné. Technická správa komunikací (TSK) minulý týden mluvila o projektech na demolici mostu a stavbu nového.

Zavřený most v Bubenské ulici

FOTO: Mapy.cz

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu, který je těsně před zavřeným mostem, nebo mostu Legií. Oba jsou ve špatném stavu.

Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi.