Novinky, ČTK

K vidění jsou v budově dvě výstavy. Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, mapující klíčové okamžiky 20. století, na níž jsou poprvé pohromadě k vidění důležité dokumenty, které ovlivnily vznik a existenci Československa, jako jsou Pittsburská dohoda, mnichovská dohoda či vídeňská arbitráž.

Národní Muzeum na snímku z roku 2013

FOTO: Milan Malíček, Právo

Výstava 2 x 100 pak představuje 200 nejvzácnějších exponátů muzea a připomíná 200. výročí založení instituce.

Budova muzea na snímcích z roku 2013 a 2018

FOTO: koláž Novinky/ČTK

Stálé expozice včetně přírodovědných s oblíbenou velrybou, plejtvákem myšokem, se otevřou v příštím roce.

Video

Rekonstrukce Historické budovy Národního muzea (rok 2015)

Slavnostně se budova otevřela už v sobotu za účasti předních politiků. [celá zpráva] Večer pak lidé mohli sledovat videomapping, tedy světelnou show promítanou na jeí plášť. [celá zpráva]

Video

Jeřáb snesl ze střechy Historické budovy Národního muzea další čtveřici alegorických soch (rok 2016)

Do konce roku bude vstup do muzea zdarma. Na prohlídky znovuotevřeného muzea zatím není nutná rezervace.

Video

Národní muzeum v reportáži z roku 2017

V neděli bude otevřeno od 10:00 do 19:00, stejná otevírací doba pak bude každý víkend. Pondělí a pátky bude otevřeno od 10:00 do 18:00, úterý, středy a čtvrtky od 11:00 do 19:00. Tyto tři dny uprostřed týdne bude čas od 09:00 do 11:00 vyhrazen pouze pro předem rezervované školní skupiny.

Národní muzeum v Praze na snímku z března 2018.

FOTO: Milan Malíček, Právo