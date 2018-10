Macron přijel za Babišem. Varoval před nejednotností Evropy

Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek vpodvečer dorazil do Prahy. Na Pražském hradě se nejprve setkal s prezidentem Milošem Zemanem, poté zavítal do Kramářovy vily za premiérem Andrejem Babišem (ANO). Na svoji první oficiální návštěvu Česka přijel ze Slovenska, a to u příležitosti oslav stého výročí založení Československa.