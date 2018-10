Jiří Růžička, Právo

„Správní řízení o výjimce pro celé území Zlínského kraje začne teprve dnes. Musí to jít na všechny obce, spolky, sdružení, připojit se mohou další lidé. Myslím, že to neprojde hladce, může přijít odvolání,“ řekl Právu Michal Bojda z olomouckého Hnutí Duha. „Medvěd teď může minimálně měsíc i déle chodit po horách a dál loupit ovečky,“ řekl Bojda.

Dodal, že klec zůstane na místě, ale uzavřená nejméně do doby, než začne platit výjimka. Prozatím na odchyt platila výjimka ve čtyřech obcích, kde klec mohla být umístěna a otevřena. Nyní je však nutné počkat na povolení v celém kraji.

Snímky medvěda, který se v pondělí ráno zaměřil u Doubrav na Zlínsku na popadané trnky.

FOTO: Pavel Košíček

„Týká se to 257 obcí, další leží v území CHKO, tam si to řeší samo CHKO, musíme obeslat majitele honiteb, neziskovky, všechny informovat o záměru vydat výjimku. Dokud výjimka povolení odlovu či odchytu nenabude právní moci, tak se ve věci medvěda nic nového dít nebude,“ potvrdila informaci ochranářů mluvčí Zlínského kraje Adéla Kousalová.

Budou další klece?



„Pokud si všichni účastníci vyzvednou obsílky včas a nebudou žádné připomínky, tak nejkratší doba je měsíc, urychlit to nelze,“ sdělila Kousalová. Na dotaz, zda by po vydání povolení nebylo užitečné na tak rozlehlém území umístit více než jednu past, Kousalová řekla: „Není to vyloučeno, ale teď nevíme, kdy výjimka nabude právní moci, tak teď se v tom žádné aktivní kroky nedělají. Další budeme podnikat ve spolupráci s pracovníky ministerstva životního prostředí.“

Příprava klece na odchyt medvěda.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Monitoring medvěda pomocí vrtulníku bude podle slov hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka (KDU-ČSL) možný, až opadá listí ze stromů.

Osud medvěda, který se potuluje Zlínským krajem, již sledují i sázkaři. Bookmakeři tipují, že medvěd se v regionu uloží k zimnímu spánku nebo bude odchycen do pasti či uspán narkotizační střelou a převezen jinam.

Ve čtvrtek ráno se šelma pohybovala ve vsetínské části Janišov, nedaleko míst, kde ve středu roztrhala osm ovcí a poranila jednoho berana.