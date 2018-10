kab, Právo

Ústřední výkonný výbor, který má kolem 180 členů, bude zřejmě v Hradci Králové pokračovat v diskuzi stranického předsednictva z pátečního večera, na které byl Zimola terčem široké kritiky.

První místopředseda Zimola jednání však komentovat nechtěl. Novináře při příchodu do hradeckého kulturního domu Střelnice pozdravil příznačně slovy „Morituri te salutant“ (Ti, co jdou na smrt, tě zdraví).

Na otázku, zda také požádá o důvěru své spolustraníky, Zimola odpověděl: „Já bych to chtěl nejdříve říci svým kolegům. Vyčkejte, prosím, myslím, že za hodinu budete vědět více.“

Své očekávání nastínil médiím alespoň předseda Hamáček. „Po včerejšku mám pocit, že si soc. dem. uvědomuje hlavní problém, a to je to, že se stále zabývá jenom sama sebou. Měl jsem pocit na jednání předsednictva, že je vůle to skončit a věnovat se konkrétním tématům a práci pro občany,“ řekl.

Osobně Hamáček nechce, aby o důvěru žádal ÚVV i Zimola nebo další členové nejužšího vedení. „Já jsem proti tomu vystoupil na předsednictvu a řekl jsem, že je to o předsedovi, aby určil směr a získal pro něj důvěru. Nemyslím si, že by se pár měsíců před sjezdem mělo hlasovat o jednotlivých členech vedení. Mělo by to být jenom o mně. Takto budu vystupovat i na ÚVV,“ uvedl Hamáček.

Členy ústředního výkonného výboru chce vyzvat k jednotě. „A to souvisí i s fungováním platformy. Není cestou, aby každý člen vedení měl svou platformu. Mou platformou je ČSSD,“ poznamenal Hamáček.

Místopředseda ČSSD Martin Netolický míní, že rezignace Zimoly je na jeho zvážení. „My se personálními otázkami nechceme zabývat.“ Zimolova platforma však podle Netolického straně škodí. „Platforma není hlas ČSSD. Myslím, že nás zbytečně znervózňuje a vytváří pocit rozštěpenosti,“ řekl novinářům.

„Je zjevné, že kolegové z platformy dělají práci, o kterou nikdo nestojí. ÚVV by to měl dneska potvrdit,“ dodal. Na otázku, zda by měla být platforma zrušena, odpověděl: „Nevím, ani co to je. Jestli je to nějaký spolek? Jestli si někdo myslí, že je to strana ve straně, tak se mýlí. ČSSD nemá s platformou nic společného. Je to pouze záležitost několika lidí.“

Platformu Zachraňme ČSSD založil Hašek a Zimola před prezidentskou volbou, ve které podpořila stávající hlavu státu Miloše Zemana. Formuluje myšlenky, které by podle jejích členů mohly fungování ČSSD pomoci, jako je přímá volba vedení a podobně.

Ústřední výkonný výbor by měl řešit také debakl ČSSD ve volbách. Strana obhájila pouze jeden senátorský mandát ze 13 obhajovaných a ztratila polovinu křesel v zastupitelstvech obcí. Z velkých měst takřka zmizela úplně.



Ukončení činnosti platformy je podle Netolického na rozhodnutí jejích členů. Podle Netolického by strana mohla vyhlásit stálou programovou konferenci, na které by diskutovala nový program ČSSD na příští roky.