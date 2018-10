Kristýna Léblová, kk, Novinky

Věznice v Jablonci byla zřízena k 1. srpnu 1968 v souvislosti s budováním automobilového průmyslu v dané oblasti. Byla totiž potřeba pracovní síla, a tak se na místě postavila věznice plná práceschopných odsouzených.

V současnosti si zde odpykává trest okolo 550 lidí. Vězni jsou rozděleni podle výše trestu, závažnosti zločinu, věku apod. Je zde také zřízen oddíl pro mladé a prvovězněné odsouzené, pro studenty a také oddíl ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholické.

Cela na specializovaném oddělení pro drogově nebo alkoholově závislé.

FOTO: Novinky

Příprava na život venku

Dalším oddílem je například výstupní oddíl, který byl založen roku 1996. Slouží odsouzeným, kteří se mají brzy vrátit zpět do normálního života, a protože někteří za mřížemi strávili delší čas, je nutné je na to připravit.

„Součástí zacházení s odsouzenými jsou aktivity výchovné a vzdělávací. Snažíme se vězně co nejvíce připravit na život po propuštění z výkonu trestu. Na výstupním oddíle je intenzivní práce s odsouzenými, aby se co nejrychleji začlenili do běžné společnosti a byli schopni si vyřídit běžné záležitosti,“ popsal možnosti ředitel věznice Vlastimil Kříž.

O vězně se kromě dozorců starají také psychologové, sociální pracovnice, speciální pedagogové, pedagogové volného času a vychovatelé-terapeuti.

Práce a vzdělání

Zařízení nabízí vězňům možnost zaměstnání, a to v areálu věznice ve výrobních halách nebo na pracovištích firem převážně v Libereckém kraji.

„Velmi významnou částí práce s odsouzenými je právě zaměstnávání. Máme zde mnoho firem, které mají zájem zaměstnávat naše odsouzené,“ poznamenal plukovník Kříž.

Odsouzení mají možnost se vzdělávat, zájem je o 3D kurz.

FOTO: Novinky

Součástí věznice je také pobočka středního odborného učiliště, kde si lidé mohou dodělat vzdělání.

„Naše věznice je jedna z devíti středisek, kde je střední odborné učiliště a odsouzení zde mají možnost vyučit se v kurzu obráběč kovů a dále ve dvou kurzech knihař a 3D tisk,“ představil školství ve věznici Kříž.

Drogově závislí

V areálu je také budova pro pár odsouzených, kteří vyžadují speciální dozor. Součástí jejich terapie je zahradničení.

„Součástí oddílu, kde máme protitoxikomanickou a protialkoholní léčbu je i zahradní terapie. Odsouzení pod vedením odborného týmu zde mají možnost pěstovat různé ovoce a zeleninu,“ řekl ředitel.

Dodal, že zde se vězni učí, že je potřeba se o něco starat, aby to mělo efektivní výsledek.

Slavní vězni

Věznicí prošlo také pár obecně známých vězňů. Jedním z nich byl třeba Jiří Kajínek, odsouzený vrah proslavený útěky se sem přestěhoval v únoru 2017 z Mírova.

Tady také byl, když prezident Miloš Zeman oznámil, že mu udělí milost. Několik dní před Kajínkovým propuštěním pak novináři pobývali před vstupem do věznice, aby jim nic neuniklo.

Část trestu si v rýnovickém vězení odseděl také David Berdych, muž spojený s množstvím vražd, únosů a loupeží v rámci činnosti tzv. Berdychova gangu.

Rýnovice slaví 50 let od svého založení. Veřejnost může navštívit výstavu o historii i současnosti.

FOTO: Novinky

Zařízení k 50. výročí nachystalo také výstavu, která je přístupná od 27. září. Veřejnosti ji může navštívit každou středu od 14. do 15. hodin.

Výstava, kde se návštěvník dozví vše o historii i současnosti věznice, ale seznámí se i s výrobky vězňů a jejich aktivitami, bude trvat až do 13. prosince.