vor, Právo

Mezi hlavními úkoly ve vedení města jmenovala Ferklová mimo jiné revize návrhu městského rozpočtu na příští rok a obnovu krematoria. Programové prohlášení nové rady města by mělo být hotové do sta dnů. Ustavující zastupitelstvo by se mohlo uskutečnit, pokud se nikdo proti výsledkům voleb neodvolá, do konce října.

Rada města zeštíhlí z dosavadních jedenácti na devět členů, přičemž babišovci budou držet pět, Karlovaráci tři a ODS jedno křeslo. Aby nemohlo dojít k přehlasování proti vůli koaličního partnera, obsahuje koaliční smlouva ustanovení o vyvolání smírčích řízení.

Výsledek komunálních voleb v Karlových Varech

FOTO: David Ryneš, Novinky

Správu majetku města má převzít druhá z kandidátky Karlovaráků Hana Zemanová, která již tuto funkci v minulosti zastávala. Stát se má první náměstkyní primátorky a na starosti má mít kromě majetku například i školství, Kancelář architektury města nebo Alžbětiny lázně. Dalším náměstkem se má stát druhý z kandidátky ANO Tomáš Trtek, který by měl mít ve své gesci strategie a dotace, ale také sociální věci či Karlovarskou teplárenskou a KV Arénu.

Třetím náměstkem má být lídr ODS Petr Bursík, jenž má mít pod sebou rozvoj a investice, technický odbor a také bude mít pod sebou příspěvkové organizace pro správu kolonád a parků.

Komunisté a Piráti v opozici



Další dva radní mají mít placené funkce. Uvolněným radním pro oblast dopravy a životního prostředí bude Martin Dušek (ANO) a pro kulturu lídr Karlovaráků Josef März. Dalšími členy rady mají být Hana Žáková, Lubomír Kovář a Pavel Bouška.

ANO získalo ve volbách dvanáct z 35 celkových křesel. Karlovaráci osm a ODS tři. V součtu tedy drží pohodlnou většinu 23 mandátů. V opozici skončila Karlovarská občanská alternativa dosavadního primátora Petra Kulhánka s pěti mandáty, stejně tak Česká pirátská strana a komunisté se dvěma zastupiteli.