Mamba je nyní u herpetologa ve velké nádrži, kde je oddělená od ostatních hadů. U Bublíka zůstala právě proto, že má herpetolog potřebnou licenci a zařízení.

„Je v karanténě, má klid. Je pořád vystresovaná, reaguje velmi plaše, nedá se k ní přiblížit. Jakmile se někdo objeví v blízkosti té nádrže, tak se okamžitě velmi rychle schová. Myslím, že se jí daří mnohem lépe, už přijímá sama potravu. To ale ještě vůbec nemusí znamenat výhru, nevíme, v jakém stavu je to zvíře uvnitř, na to je teď ještě brzy,“ řekl Novinkám Bublík.

Stav bude chtít posoudit ve spolupráci s veterináři. Momentálně čeká na trus hada, který pak vezme na rozbor a bude hlídat vajíčka parazitů. Podle nich se určí, o jaké druhy parazitů se jedná a také jaká bude následná léčba.

Podle herpetologa se u některých druhů parazitů raději zvíře neléčí, protože by se mohli v jeho těle po léčbě rozkládat a had by mohl uhynout na sekundární sepsi.

Na nové působiště si mamba podle Bublíka zvyká. „Jakmile jsem ji vypustil, schovala se do pro ni nejpříjemnějšího úkrytu, což je taková dutina v korkovém dubu, tam se jí líbí. Teď ji držím v teplotách kolem 28 stupňů. Má noční pokles teplot, což je pro ni přirozené, a má možnost i lokálního výhřevu. Má tam poměrně výkonný UV zářič, takže má možnost se vylézt vyhřát,“ řekl.

Na otázku, jak je možné, že na místo odchytu mamby byli přivolaní zaměstnanci zoologické zahrady bez vybavení, řekl, že jednal sám za sebe na výzvu policie a komentování počínání ostatních mu nepřísluší.

„Myslím, že ten druhý pán, který nebyl vybavený, za to skutečně nemůže a není dobrá ta situace, která se v médiích kolem toho rozpoutala, dělat z něho nějakého hlupáka, to určitě není. Já ho neznám osobně, ale na druhou stranu skutečně ten odchyt nebyl profesionální. Nemám důvod říkat, že byl, prostě nebyl vybavený, to ale neznamená, že ten člověk je nějakým způsobem špatný, snažil se, udělal v rámci svých možností a schopností, co v tu chvíli považoval za správné a dost zariskoval. Nemyslím si, že je to důvodem k tomu na něj házet nějakou špínu,“ uvedl na adresu pracovníka zoologické zahrady, který mambu nalezenou na stromě sundával pomocí koštěte.

Zbytečná hysterie



Bublík se také vyjádřil k otázce povolení chovu nebezpečných zvířat, která se v médiích v souvislosti s kauzou uniklé mamby také řešila.

„Soukromí chovatelé sice nemají povolení na to, aby drželi konkrétně druh Dendroaspis viridis (mambu zelenou - pozn. red.), ale mají povolení k tomu držet jedovaté hady konkrétních čeledí. Tam je to limitováno počtem kusů, nikoliv konkrétními názvy druhů nebo poddruhů, proto došlo k dezinformaci, že v Praze nikdo takové povolení nemá. Samozřejmě jsou to ale lidé, včetně mě, kteří mají povolení chovu různých kober a tak dále,“ vysvětlil Bublík.

To ale podle něj neplatí o ženě, která mambu přechovávala u sebe doma. „V tomhle konkrétním případě je hysterie kolem chovatelství jedovatých hadů naprosto zbytečná, protože ta paní, která tu mambu přechovávala, není chovatel. Jednala naprosto bez diskuze v rozporu se zákonem, jednala vědomě v rozporu se zákonem, a není třeba kvůli tomu odsuzovat chovatele.“

Takový chovatel musí dodržet několik přísných podmínek, aby jedovaté hady a jiná nebezpečná zvířata mohl chovat. Podle herpetologa musí na úřadě vyplnit několik dokumentů, Státní veterinární správa pak u nich doma provede kontrolu, zda je jejich chovatelské zařízení způsobilé a bezpečné, aby zvířata neunikla, a pokud získají povolení, zaplatí za něj určitý poplatek.

„Hysterie kolem toho, jestli nějaký had někde ublíží dalšímu člověku, který není chovatel, je naprosto bezpředmětná. Historicky, pokud vím, tak podle statistik za posledních 30 let není ani jeden případ, že by nějaký had unikl a ublížil jiné osobě než tomu chovateli,“ dodal Bublík.

Předmět dědického řízení

Vzhledem k tomu, že majitelka zemřela, stane se nyní had předmětem dědického řízení. Soud bude muset po dohodě se Státní veterinární správou ustanovit ale stejně opatrovníka a tím s největší pravděpodobností nebude nikdo jiný než Bublík. Podle něj jsou ale tyhle záležitosti na delší čas.

Mamba zelená unikla ženě, která ji přechovávala v pražských Hlubočepích u sebe doma 3. října. Policie společně s odborníky po uniklém hadovi pátrala dva dny, než ji objevili lidé v sousedství.

Na místě byla policie, pracovník zoologické zahrady a Tomáš Bublík, který jí během dvou sekund odchytil. Žena, kterou mamba uštkla, ležela v umělém spánku v nemocnici, v pátek 12. října zemřela. Podle mluvčího nemocnice Filipa Brože ale její smrt s kousnutím hada nesouvisí. [celá zpráva]