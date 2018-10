Jiří Mach, Právo

Jaké jsou vaše manažerské zkušenosti?



Jsem ředitel Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení zdravotnictví. Řídil jsem i jiné velké projekty, které se týkaly hlavně IT. Kromě toho jsem i členem správní rady VZP, což je kolektivně rozhodující orgán. To se ve skutečnosti mnohem víc blíží tomu, jak je řízeno hlavní město.

Vaši partneři o vás pochybují s tím, že jste politikou nepolíben. Není to na překážku?



Souhlasím, že primátor Prahy by měl mít i zkušenosti s pražskou komunální politikou. Já ji nejen dlouhodobě řeším, ale mám v ní i konkrétní výsledky. Například jsem se podílel na záchraně Nemocnice Na Františku v Praze 1 před skrytou privatizací.

Tam se podařilo více subjektům odhodit stranickost, vtáhnout tam občanskou participaci, dohodnout se na společném postupu a díky tomu jsme byli úspěšní.

Jak probíhá vyjednávání se Spojenými silami, když předseda STAN Petr Gazdík vás srovnává s Adrianou Krnáčovou a říká o vás, že máte nabubřelý styl?



Myslím si, že vyjednávání se Spojenými silami probíhá v zásadě v pořádku. Co se týče pana Gazdíka, já bych si nedovolil člověka hodnotit takto na dálku. Jsem si vědom, že pan Gazdík má vůči Pirátům neustále výhrady, což je asi dáno tím, že Piráti mají ve Sněmovně výhrady proti jeho kumulaci funkcí.

Je radním ve Zlínském kraji a poslancem a má docházku na hlasování asi 80 procent. Takže to beru tak, že to je v rámci nějakého folklóru.

S lídrem TOP 09 Jiřím Pospíšilem jste si už vyjasnili, kdo bude dělat primátora?



Teď se řeší primárně program. Ta naše nabídka vůči partnerům, že bychom měli dva radní a primátora a ostatní subjekty po čtyřech radních, nebyla založena ve skutečnosti na tom, že bychom chtěli řešit obsazení rady a postu primátora.

To jsme k tomu přibalili proto, že Spojené síly vyjádřily hned zkraje jednání obavu, že by to mohla být zmařená práce, protože by později mohl nastat zásadní problém při obsazení rady. Recept na řešení tohoto problému jsme přidali do balíčku naší nabídky vůči partnerům právě na základě této obavy a situaci odblokovali.

Takže ještě není definitivní, že budete primátorem?



Jednání o tom, kdo bude primátorem, se v tuto chvíli vůbec nevedou. Shodli jsme se na tom, že je třeba vyhledat programovou shodu. O to nám šlo. Jasně jsme definovali své priority v naší sdílené vizi Prahy, které by se tam z naší strany určitě měly objevit. Jsou to rozhodně transparentnost, digitalizace a řešení krize bydlení.

Nominovali jsme své odborníky, kteří by ve vyjednávacích týmech měli najít shodu. A aby se nezasekla jednání až na tom posledním bodu, kdo by měl obsadit post primátora, což by bylo samozřejmě trapné, tak jsme předložili v zásadě vstřícnou nabídku.

Momentálně ale není míč na naší straně hřiště. Ale nemyslím si, že by se vyjednávání měla zaseknout na personáliích.

Trváte na tom, že lídr Prahy sobě a kandidát na primátora Jan Čižinský nesmí kumulovat funkci radního, poslance a starosty Prahy 7?



My jsme mu hned řekli, že jsme proti tomu, je to v našem programu. Řekl nám, že se o tom musí poradit. Míček je teď na jeho straně. My funkce ze zásady nekumulujeme, a co se týče koaličních partnerů: někdo si myslí, že kumulace funkcí je naopak výhodou. Takže si ještě k tomu sedneme a vyměníme si argumenty.

Takže se může i stát, že vás přesvědčí?



Naše argumenty proti kumulaci funkcí jsou přesvědčivější. Uvidíme.

Jak moc se dokážete dohodnout o programu?



Většinou jsme ve shodě. Například proběhla schůzka k IT a fungování úřadu. Tam lze konstatovat, že na drtivé většině návrhů jsme se shodli. Poslední schůzka z řetězce expertních týmů bude v pondělí, kdy bude schůzka k územnímu rozvoji a bydlení. Potom se setkají ty týmy znovu v užším kruhu a vyřešíme věci, na kterých se do té doby neshodneme.

Co koaliční smlouva?



V příštím týdnu se bude vytvářet konkrétní text, který zadá, co se bude dělat a kdy se to bude dělat ve čtyřletém období. Jsem optimista, koaliční smlouva by mohla být do konce příštího týdne.

U kterých bodů hrozí největší rozpory?



V předvolebních debatách, kde se to všechno probíralo, bylo neshod naprosté minimum. Ale třeba jsem zaznamenal návrhy Spojených sil na ručení města za hypotéky. To bude asi záležitost, kterou bude nutné vydiskutovat.

Potom ještě mají v programu stavbu koncertní síně a muzea totalitních režimů. To v programu nemáme a jedná se o velkou investici. To si taky budeme muset ještě vysvětlit, ale nenazýval bych je programovými neshodami.

Vypadá to tedy, že rozpory jsou jen kolem vaší osoby. Nabídnete třeba nějakou pojistku na výměnu primátora?



Plánujeme, že tam bude obecný mechanismus pro všechny radní, který bude založen na plnění programu.

Když bude mít někdo nějakou gesci, tak tam bude mít napsáno, nejen co a jak má dělat, ale i dokdy. Kontrolní mechanismus bude pro každého, abychom dokázali změřit, jestli gesce pod daným radním funguje, nebo ne.

Primátor je mimo jiné také radní, který má na starosti nějakou gesci, a z toho vyplývá, že ta jeho gesce bude podléhat stejným mechanismům.