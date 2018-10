Novinky, ČTK

Přejmenovány mají být asi dvě desítky zastávek tramvají. Změnit by se mohly i názvy stanic metra, kdy například Malostranská by se stala Klárovem či Malou Stranou, stanice Národní třída Perštýnem nebo Pražského povstání Náměstím Hrdinů.

Na lince metra B mají být zkráceny intervaly ze 140 na 120 sekund. Na lince C je uvažováno o prodloužení doby, po kterou platí maximální interval dvě minuty, až do 18:00. Vlaky jsou nyní často přeplněny kvůli končící pracovní době v kancelářských komplexech na Pankráci a Budějovické. U trasy C se výhledově uvažuje o zkrácení intervalu ze 115 na 105 sekund.

Praha společně s dopravním podnikem (DPP) chystá stavbu nové linky metra D z Pankráce do Písnice. V příštím roce začne geologický průzkum. Na linku je vydáno územní rozhodnutí, které ale napadli u soudu dva vlastníci pozemků. Pokud by jej soud zrušil, Praha a DPP by musely začít přípravu stavby od začátku.

V rámci autobusů MHD by se měl plošně od 9:30 do 14:00 zkrátit interval z 15 na 12 minut. Koncepce rovněž navrhuje zjednodušit jízdní řády, které by se dělily na pracovní dny a víkendy. Nedělní řády by nahradily ty sobotní. Toto opatření je navrženo ke zvážení jako výhledové.

Na polovinu ze současných 30 minut se má zkrátit interval linky 194 a zkracovat se má interval z 15 na 12 minut u autobusu 121. Kvůli výstavbě na Praze 5 autobus 123 změní trasu a ve špičce pojede každých šest minut. Nová výstavba ovlivní pravděpodobně v příštím roce i trasy autobusů v oblasti Letňan a Kbel. Tady bude zkrácen interval a prodloužena linka 182.

Proměnit se má vozový park. Dnes jezdí nejčastěji vozy dlouhé 12 a 18 metrů, popřípadě devítimetrové. K nim by přibyly vozy o jiných délkách. Jedním z uvažovaných autobusů je velkokapacitní, až 25 metrů dlouhý autobus, který by jezdil na letiště v Ruzyni. Tam by měla být postavena i železniční trať. [celá zpráva]

Změny čekají i noční spoje. Navržena je změna trasy tramvaje číslo 99, která by nově jela po trase denní linky 9 a interval by měla místo 30 minut 15. K Nádraží Hostivař, kam nyní jede 99, by jezdila 98. Plánována je nová linka 903 z Palmovky k nádraží v Uhříněvsi.

Tramvajové tratě by měly vést do nových lokalit. Prodloužena bude trať z Divoké Šárky na Dědinu či z Modřan do Libuše. Tramvaje pojedou nově z Barrandova do Slivence a v plánu je také trať z Malovanky na Strahov, z Podbaby do Suchdola a od Vinohradských hřbitovů na Sídliště Malešice. Nová smyčka vznikne na Zahradním Městě a u zastávky Depo Hostivař.

V dokumentu je uvedeno i prodloužení trati ze Spořilova k dnešní zastávce autobusů Choceradská nebo po novém Dvoreckém mostě mezi Prahou 5 a 4.