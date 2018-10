Radek Plavecký, Právo

V čele zůstává primátor Raduan Nwelati (ODS). Prvním náměstkem je opět Jiří Bouška (Volba pro MB ANO), dalším náměstkem je jako dosud Daniel Marek (STAN), post třetího náměstka obsadí Robin Povšík (ČSSD). ODS bude mít ještě post čtvrtého náměstka, ale jeho jméno zatím není jasné.

Zmíněné strany kromě ČSSD byly v koalici dosud. Nově je přizvaná ČSSD. „Už v minulém období jsme spolupracovali, proto nebyl problém se domluvit na široké koalici,“ uvedl Nwelati. Povšík jako zástupce ČSSD by mohl být prostředníkem mezi městem a krajem či vládou, kde ČSSD participuje.

Raduan Nwelati (ODS)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Prioritou města je bezpečnost a mít za zády ministra vnitra, který je Boleslavák, se velmi hodí,“ poznamenal Bouška. Z Mladé Boleslavi pochází totiž ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Volby v Mladé Boleslavi vyhrála ODS, která získala téměř 29 procent a 11 míst v zastupitelstvu. Za ní skončilo uskupení Volba pro MB ANO 2011 s deseti zastupiteli, třetí je STAN s pěti mandáty, následuje čtvrtá ČSSD s třemi zastupiteli. Mimo koalici zůstává KSČM se dvěma místy v zastupitelstvu a sdružení KDU-ČSL a Zelených se dvěma mandáty.

Do jednání zastupitelstva by koaliční strany měly dát dohromady priority města. Mezi ně bude patřit bezpečnost a doprava. Rada města má mít čtyři zástupce z ODS, po třech z VpMB ANO a STAN a jednoho bude mít ČSSD. Mladá Boleslav je jedno z mála měst, kde se sociální demokraté dostali do zastupitelstva. Ztratili však čtyři ze sedmi zastupitelů.

„Byť tady ČSSD ztratila, tak to tady lze považovat za úspěch, i když není důvod jásat, v řadě měst ale nepřekročila ani pětiprocentní hranici,“ podotkl Povšík. Termín ustavujícího zastupitelstva zatím stanoven nebyl.

Nwelati usiluje o Senát



Vedení by se nemělo měnit ani pokud se ve druhém kole senátního voleb probojuje do Senátu primátor Nwelati. Ten postoupil jako vítěz z prvního kola spolu kandidátem ANO Jiřím Müllerem. „I Kdybych uspěl, zůstal bych primátorem. Díky tomu bych neztratil kontakt s realitou. Dá se určitě spojit obojí, navíc se mohu spolehnout na náměstky,“ uvedl Nwelati.