zpe, Novinky

„Pan prezident označil můj krok za zbabělost. To vyvolalo vlnu reakcí celé řady členů ČSSD a sympatizantů. V tuto chvíli zvažuji, co vlastně udělat,“ sdělil Novinkám Foldyna.

„Druhá věc je, že se tou situací chce zabývat krajský výkonný výbor a chtějí to se mnou probrat, než to udělám. Píšou mi lidé z celé republiky, abych nerezignoval. Je to v tuto chvíli velmi složitá situace,“ dodal Foldyna.

Rezignaci na stranické funkce oznámil v neděli poté, co ČSSD propadla v komunálních volbách. „Cítím tlak na vyvolání odpovědnosti a nevím, proč bych to měl odkládat do března na sjezd ČSSD. Jestliže si členové myslí, že za výsledek může vedení, tak je to na místě,“ řekl Foldyna v rozhovoru pro Právo.

Když uteču z boje, to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, ale zbabělost Miloš Zeman

Foldyna kandidoval v Děčíně jako třetí na kandidátce. ČSSD však získala post pouze pro jednoho zastupitele, a to Václava Němečka. Strana významně oslabila i v dalších městech, v Praze, Hradci Králové či Ústí nad Labem se ani nedostala do zastupitelstva.

Foldynovo rozhodnutí v rozhovoru pro Blesk kritizoval prezident Miloš Zeman. Foldyna je Zemanovým sympatizantem. „Znám Jaroslava Foldynu a vím, že je to člověk značně emotivní. To není pro politiku úplně dobré. Když uteču z boje, to není přijetí odpovědnosti za výsledky voleb, ale zbabělost,” prohlásil prezident.