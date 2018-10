Jan Martinek, Právo

Jakou má ODS naději, že zasedne v radě na pražském magistrátu?

ODS je vítěz voleb a jako vítěz voleb chce být v radě. Atmosféra, kterou někteří vyvolávají, že už jsme v opozici, je zcela mylná. Jednání teprve začínají. Představitelé některých politických stran vyvolávají dojem, že už je všechno dohodnuté, ale já ten pocit nemám.

Hned po volbách to ale vypadalo, že se dohodnou liberální strany - Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě. To byste v opozici opravdu skončili.

V tu chvíli je už mezi nimi přetahovaná o post primátora. Mají všichni třináct mandátů a tak se cítí všichni na stejné startovací čáře. Zaslechla jsem, že mají mezi sebou i programové neshody a nevyjasněné věci, které se například týkají pražského okruhu. Navíc jsou velké neshody mezi Piráty a STAN. Vlajková loď Pirátů je stop kumulacím funkcí, což se hrubě nelíbí STAN, protože starostové městských částí by nemohli vykonávat funkce.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

Jakou koalici by preferovala ODS?

Budeme opakovaně vyzývat pana Čižinského, aby se s námi sešel a jednal s námi. Jsem jednoznačně přesvědčena o tom, že nejlepší koalice pro Pražany by byla jednoznačně ODS, Spojené síly pro Prahu, což jsou naši přirození partneři, a Praha sobě.

Pan Čižinský by se měl zamyslet. Je dítě KDU-ČSL, je za ně poslancem, a nechápu, proč se vůči ODS vymezuje. Když se dělal v Poslanecké sněmovně Demokratický blok, byli v něm všichni poslanci KDU-ČSL včetně něj. Piráti do něj odmítli vstoupit. Myslím, že je to jen jeho dočasná pošetilost a doufám, že s námi jednat bude. Jinak by bylo evidentní, že je to u něj osobní rovina, a ta do politiky nepatří.

Lídr Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil se už nechal slyšet, že by se spojil raději s ODS. Budete spolu dál jednat?

Určitě, pan Pospíšil je nyní pryč, ale koncem týdne se vrátí, potom zasedneme znovu s TOP 09. Do zítřka chceme mít hotové naše programové průniky a detailně zanalyzujeme naše programy koncem týdne. Znovu říkám, že jestli je někdo naším přirozeným partnerem, tak je to TOP 09, STAN a KDU-ČSL, kam zahrnuju i pana Čižinského.

V neděli večer jste jednali s ANO. U nich nehledáte spojenectví?

ANO nemá z našeho pohledu koaliční potenciál, ale budeme s nimi korektně jednat i dál. Pro některé důležité věci, které je potřeba v Praze udělat, musíme najít dohodu napříč politickým spektrem.