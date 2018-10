Jiří Mach, Právo

Před čtyřmi lety jste měli 21 zastupitelů, nyní jich máte 358 a nasadili jste do voleb na 3000 lidí. Neberete to trochu hopem?

Vznikli jsme před devíti lety a pirátská strana je otevřená, spolupracujeme s lidmi, kteří za nás kandidovali sedm let, ale nejsou ve straně. Mohou dělat všechno kromě hlasování v celostátním fóru.

Celková bublina Pirátů a spolupracujících lidí je několikanásobně vyšší, než je počet členů. Když porovnáme hnutí ANO a pirátskou stranu, tak my postupujeme konzistentně. Vše, čeho jsme dosáhli, jsme si odpracovali. Ta komunální úroveň je další logický krok.

Ještě před rokem jste měli 400 členů, teď 830. Věříte, že si stranu ukormidlujete?

Nemáme na kandidátkách zkažená jablíčka. Jsme strana, která funguje subsidiárně, takže naše kraje jsou zodpovědné za vznik místních sdružení a ti lidé se mezi sebou osobně znají.

Dá se říct, že se Piráti vyprofilovali ve stranu městských liberálů?

Nemám rád tyto nálepky. Jsme liberální středová strana, ale i výsledky voleb ukazují, že nejsme zaměřeni na města. Kandidovali jsme ve 160 obcích a máme zastupitele třeba v Lokti, Majetíně. Člověk, který je aktivní, nepotřebuje bydlet ve velkém městě, aby byl „in“ a mohl dělat politiku a participovat na celostátních tématech.

Nikdy jsme se nesoustředili do měst, ale samozřejmě, kde je větší kumulace lidí, můžete se lépe potkávat s lidmi osobně. Fungujeme ovšem distribuovaně.

Splnili jste stanovený cíl?

Očekával jsem výsledek stejný nebo lepší než ve sněmovních volbách. Na procenta se to nedá počítat, protože v komunálních volbách kandidují i místní sdružení. Dali jsme si za cíl obhájit vítězství v Mariánských Lázních, což se podařilo, takže všechny ty mediální zkratky, jak to tam Piráti dělají špatně, se ukázaly jako nepravdivé.

Uspěli jsme v Praze jako druzí, máme 358 zastupitelů a to je super výsledek. Já jsem více než spokojený. Ještě si musíme počkat na druhé kolo senátních voleb.

Kde se vám rýsují koalice?

Byli jsme v koalici v Brně, viděl jsem dobrý výsledek v Ostravě, v mém rodném Jablonci. Všechna naše sdružení prezentovala své povolební strategie, kde jsou definovány věci, na jejichž základě budeme vyjednávat. Jde i o bezproblémovou minulost kandidátů. Někde, kde se dlouhodobě drží šíbři, tak i když jsme dosáhli dobrého výsledku, můžeme narazit.

Budou se do vyjednávání promítat i témata z nejvyšší politiky?

Vadí nám blokování našich protikorupčních zákonů ve Sněmovně, třeba o kumulaci funkcí. Tam to hlasování ANO a ODS nebývá v souladu s transparentní politikou, kterou chceme dělat. Určitě to má vliv na vyjednávání v rámci pražského magistrátu. Směrovat to bude k těm dalším úspěšným stranám.

ANO skončilo až páté a ani ty investice, snad 50 miliónů, do kampaně nepřebily neúspěch ANO ve vedení Prahy. ANO po celou dobu pod paní Krnáčovou Prahu neřídilo.

Právě kumulace funkcí vám vadila u lídrů Spojených sil pro Prahu Jiřího Pospíšila a Jana Čižinského z hnutí Praha sobě.

Nevím, jak jednání probíhají. Pan Pospíšil se ale už nechal slyšet, že by nebyl europoslancem.

Chcete jednat se všemi. Jak se vám bude jednat s ODS, která proti vám brojila?

Kampaň byla zejména na sociálních sítích až nechutná a přirovnal bych ji k SPD pro lepší lidi. Tuhle kampaňovou rovinu bych přešel. My se z toho nesypeme, když se někdo snaží proti nám vymezit.

Ale když se pak podívám na zastupitele za ODS a jakou skutečnou politiku ODS prezentuje ve Sněmovně, tak je to problém. ODS vůbec není pravicově liberální, ale ostře pravicová. Pan Fiala je takový fíkový list, jenže v ODS k žádné razantní ani personální změně nedošlo. Je to pouze pozlátko navenek.

Tak jak hodnotíte volby?

Je to úspěch. Mohli jsme možná mít o mandát víc v Praze, což by vylepšilo naši vyjednávací pozici. Ale nemám špatné pocity, že by se nám to nepovedlo. V řadě obcí jsme šli za poslední dva roky z nuly na 23 procent. Doufal jsem, že se do druhého kola dostanou ještě nějací další kandidáti do Senátu, ale jinak jsem nadšený.

Jsem také rád, že se ta sprostá kampaň SPD neobrátila v nějaký dobrý volební výsledek. I jinde se vedla velmi agresivní kampaň zaměřená na menšiny vyvolávající nenávist proti sociálně vyloučeným nebo sociálně slabším lidem.

Jsem rád, že se to nezúročilo a nedošlo k nějaké dominanci stran, které jedou podobnou rétoriku, jak se to děje jinde v Evropě.

Jak si vedete v porovnání s piráty ve světě?

Jsme ze všech 64 stran nejúspěšnější pirátská strana na světě. Sdílíme naše zkušenosti a jsme inspirací pro ostatní. Brzy budou evropské volby a rádi bychom tam měli pirátské partnery i z jiných zemí.