zpe, trj, Novinky, ČTK, Právo

Piráti, kteří jsou v Praze druzí, by chtěli utvořit koalici se Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN a KDU-ČSL) a Prahou Sobě.

„Vychází nám to jako nejlogičtější. V této straně jsou Piráti s nejvyšším volebním výsledkem a budou usilovat o post primátora,“ řekl po jednání zastupitelského klubu Pirátů jejich lídr Zdeněk Hřib.

V neděli odpoledne měli Piráti jednání s vítěznou ODS, tam se však řešil spíše chod hlavního města. Pak se Piráti zastoupení Hřibem sešli ve smíchovské kavárně s Prahou sobě s Janem Čižinským v čele. Tady už byly tématem otázky kolem primátorského postu.

Zatímco Piráti přišli s požadavkem, že primátorem v koalici s Čižinským a Spojenými silami pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) má být Hřib, Čižinský chtěl řešit principy výběru.

Podle Hřiba není primátorský post obchodovatelný a primátor se nevolí přímo. „Piráti mají v této koalici nejvyšší volební zisk, tzn. post primátora by měl připadnout Pirátům,“ uvedl Hřib s tím, že záleží na počtu hlasů pro stranu nikoli pro jednotlivé kandidáty. Těch Čižinský od voličů dostal více než Hřib, oběma stranám v zastupitelstvu náleží 13 mandátů.

„Je otázka, jestli primátorem má být ten, jehož uskupení získalo nejvyšší počet hlasů, nebo ten, který jich získal největší počet. Prosazujeme samozřejmě druhou možnost, protože to podle našeho lépe odráží vůli voličů,“ poznamenal Čižinský, který jako jednotlivec dostal od Pražanů hlasů nejvíce.

Nakonec odcházeli z jednání s tím, že nejprve budou řešit program - a to i se Spojenými silami - a až pak personálie.

Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze

FOTO: David Ryneš, Novinky

Prahu sobě pak u vyjednávacího stolu s Piráty vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Dvojka jejich kandidátky Hana Marvanová před schůzkou uvedla, že strana je otevřena jednání se všemi stranami s výjimkou ANO.

Marvanová nevyloučila, že TOP 09 se STAN budou rovněž usilovat o post primátora. „Každé uskupení může chtít primátora, náš kandidát na primátora je Jiří Pospíšil, takže my bude určitě toto vznášet. Všechna uskupení dostala plus minus stejnou podporu od voličů, takže je to věcí dohody,” řekla.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že v neděli jde pouze o prvotní schůzky a zatím nemá mandát od zastupitelského klubu zavázat se ke konkrétní dohodě.

Už před tímto setkáním se uskutečnila schůzka ODS se Spojenými silami pro Prahu. Po schůzce zástupci uskupení uvedli, že nepadl žádný návrh na podobu vládní koalice pro hlavní město. Jednání prý bylo pouze o programu, podobně jako jednání mezi ODS a Piráty.

„S touto koalicí máme ty nejbližší průnikové vztahy bezesporu, to je jednoznačně pravda, což do určité míry ovlivňuje to povolební jednání. (...) Co se z toho vyvine dál, to je otázka,” řekl po schůzce lídr ODS Bohuslav Svoboda.

Podobně to hodnotil i Pospíšil, který však upozorňoval, že Spojené síly budou ještě jednat s Piráty.

Pospíšil v neděli také vyzval v dopise primátorku Adrianu Krnáčovou, aby do ustanovení nové rady dosluhující vedení města nečinilo žádné zásadní kroky.

Stuchlík: Rozdíl dvou lidí nemusí nic znamenat

Schůzku mají mít v neděli také občanští demokraté také s hnutím ANO a jeho pražským lídrem Petrem Stuchlíkem. Ten se nechal slyšet, že jednání jsou velmi otevřená a každý si uvědomuje, že karty jsou rozdány rovnoměrně.

„Jsme pátí, ale ty výsledky jsou velmi vyrovnané, vítěz má 14 mandátů, my jako pátí 12. Rozdíl dvou lidí nemusí nic znamenat,“ prohlásil Stuchlík.

Šéf ANO Andrej Babiš v neděli večer v České televizi poznamenal, že hnutí by si po volbách zasloužilo, aby na magistrátu skončilo v opozici - největší vliv na výsledek mělo podle něj to, co zástupci ANO na magistrátu předvedli.

ANO v Praze vládlo spolu s ČSSD a Trojkoalicí.