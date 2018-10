Barbora Zpěváčková, Novinky

Pane předsedo, už jste doslavil?

Tolik neslavíme, jen mě trochu bolí hlava, protože jsem z nervozity jen popíjel, než že bych přímo slavil.

Výsledky komunálních voleb v Praze Volby do pražského magistrátu vyhrála ODS, v 65členném zastupitelstvu získala 14 mandátů. Druzí Piráti mají 13 mandátů, stejně jako třetí Praha Sobě a čtvrté Spojené síly za Prahu. Hnutí ANO, které skončilo až na pátém místě, bude mít 12 křesel.



Hned po sečtení výsledků jste začali vyjednávat s hnutím Praha Sobě a chystáte se na schůzku s Piráty. Už máte nějaké konkrétní obrysy, jak by mohla spolupráce vypadat?

Potkali jsem se s panem Čižinským (Praha Sobě). Tu schůzku bych spíš zhodnotil jako společenskou. Poblahopřáli jsme si a řekli si své představy. Vyjednávat se začíná, teprve zítra ustavíme náš zastupitelský klub a tam si probereme jasnou vyjednávací taktiku. Chci slyšet názory našich zastupitelů. Pokud má koalice vydržet a mít reformní program a řešit problémy Prahy, není dobré ji ustavit za několik dní. Když se koalice domluví v horizontu čtrnácti dní až tří týdnů, tak je to optimální.

Dopadne to podle vás tak, že vítězná ODS a hnutí ANO opravdu zůstanou v opozici?

Nechci předjímat. S nikým jsme se ještě pořádně nepotkali. Potkáme se s ODS, která nás oslovila, potkáme se s Piráty, vyjasníme si první kolo jednání. Jen víme, že pan Čižinský s ODS a hnutím ANO jít nechce. My jsme deklarovali, že pro nás je problém jít do koalice s ANO. Ostatní je otevřené.

Budete tedy vyjednávat i s ODS?

Ano. Už před volbami jsme našim voličům řekli, že pokud uspějeme, tak se budeme bavit s ODS, Piráty a panem Čižinským.

Je reálné, aby měli primátora Piráti, kteří byli druzí na pásce?

Volby vyhrála ODS se čtrnácti mandáty a pak jsou tři strany, které mají stejný počet mandátů. My máme stejný počet mandátů jako Piráti, takže je to předčasné.

Jaké budou vaše priority? Pro jakou oblast byste chtěli mít radní?

Pro nás je klíčové, aby příští rada řešila otázky dopravy a bytové politiky. To jsou dvě klíčová témata. Další je boj proti korupci. Ale neznamená to, že pro tu oblast musíme mít radního za každou cenu. Když to bude dělat nějaká silná osobnost z případné koaliční strany, je to pro nás akceptovatelné.

Co říkáte na to, že hnutí ANO skončilo v Praze až páté?

Voliči ohodnotili ANO podle toho, jakou politiku dělala paní primátorka Adriana Krnáčová. Neskočili na trik s vytažením nového kandidáta na primátora Petra Stuchlíka, který tvrdil, že se současnou politikou ANO a magistrátem nemá nic společného. Voliči spravedlivě ocenili hnutí ANO za komunální politiku v Praze. Našim voličům chci poděkovat, výsledek nad 15 procent je pro nás úspěchem. Máme stejný počet mandátů jako Piráti, kteří byli favorité, tak je to slušné.

Výsledky v ostatních městech ale nejsou tak dobré, ztratili jste část zastupitelů. Prezident Miloš Zeman to komentoval slovy, že se z TOP 09 stává regionální a pražská strana. Co s tím propadem budete dělat?

To jsou útoky pana prezidenta. Když se podíváte na místa, kde jsme měli dosud komunální politiky, kteří byli buď starostové nebo místostarostové, tak obhájili svoji pozici. Určitý propad je na Moravě, v Brně a Olomouci. Do druhého kola nám postoupili společní senátní kandidáti. Výsledek TOP 09 vůbec není špatný. Problém je, že topka je relativně malá strana a postavila málo kandidátek. Hlavně se nepotvrzuje to, že TOP 09 končí.

Dlouhodobě mluvíte o tom, že by se TOP 09 měla vrátit ke spojenectví se STAN. Potvrdily vám ten váš názor volby?

To spojenectví bylo velmi prospěšné. Jsem rád, že pražské volby potvrzují, že spolupráce je voliči vnímaná pozitivně. Budu rád, když se ta spolupráce bude prohlubovat. Ale je to i na rozhodnutí Starostů. V topce jsou silné hlasy, abychom dál spolupracovali.