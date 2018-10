kab, Právo

„Není realistické očekávat, že se bude opakovat 'oranžové tsunami'. Je jiná politická realita a my jsme si jí vědomi. Na druhou stranu máme mezi našimi kandidáty celou řadu silných osobností. Já jim věřím,“ řekl novinářům Hamáček.

„Kdyby do druhého kola postoupilo šest našich kandidátů, tak by to nebyl špatný výsledek,“ podotkl.

Obecní a senátní volby skončily. Děkuji všem voličům, že využili svého práva rozhodovat o věcech veřejných. Velký dík patří i kandidátům @CSSD a jejich spolupracovníkům za jejich nasazení. — Jan Hamáček (@jhamacek) 6. října 2018

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola nedorazil do Lidového domu v příliš dobré náladě. Výsledky nechtěl předjímat. „Nebudeme si hrát na to, co si myslím, jak si myslím. Výsledky prostě budou takové, jak voliči rozhodli,“ řekl novinářům.

„Pochopitelně bych si přál, kdybychom obhájili všech dvanáct senátorských pozic, ale vím, že je to výsledek zřejmě nereálný. Uvidíme, jestli těch senátorů bude pět, jestli budou tři, nebo jestli jich bude osm,“ dodal Zimola.

Domnívá se, že voliči se řídí emocemi, nikoliv volebním programem. Spekulace, že by výsledek voleb mohl znamenat i otřesy ve vedení strany, Zimola odmítl.

Místopředseda ČSSD Jiří Zimola

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Nezříkám se odpovědnosti. Ale komunální volby nejsou o tom, jak spolupracuje nejvyšší vedení ČSSD,“ řekl novinářům.

Fialová: Jsme si vědomi chyb

Místopředsedkyně ČSSD a vysočanská radní pro školství Jana Fialová vnímá volby jako vysvědčení od voličů. „Jsme si vědomi některých chyb, které jsme udělali. A podle toho to vysvědčení bude vypadat,“ podotkla.

Za dobrý výsledek by považovala zisk alespoň poloviny ze dvanácti mandátů, které ČSSD obhajuje v Senátu.

Podle místopředsedy Romana Onderky je volební účast překračující 50 procent stále málo. „Je vidět, že někteří občané dali přednost zahrádkám než volbám. Bude velmi důležité, jaká bude účast ve velkých městech,“ řekl novinářům.

Vedení ČSSD jedná od 15 hodin za zavřenými dveřmi. Novináři čekají na výsledky voleb v poněkud stísněných podmínkách v tiskové místnosti Lidového domu. Občerstvit se mohou vodou, kávou, koláčky nebo obloženými chlebíčky.

ČSSD obhajuje v Senátu 12 křesel a 3773 mandátů zastupitelů. Do soboty její senátorský klub čítal 23 členů. Senátor Vladimír Plaček, který měl letos obhajovat mandát v Opavě, zemřel v srpnu. Kvůli uzavření kandidátních listin strana nestačila nasadit do volebního klání jeho náhradníka. Kandidáty nenasadila ČSSD ani v Litoměřicích, Ostravě a na Praze 2.