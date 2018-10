tin, ČTK, Právo

„Členům okrskových volebních komisí zdůrazňujeme, aby při práci nespěchali a postupovali v souladu s metodickými pokyny Českého statistického úřadu. Důležitá je především správnost postupu a bezchybnost komisemi předávaných výsledků, ne rychlost zpracování. Kvalita má tedy rozhodně přednost,“ řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Z hlediska zpracování výsledků patří komunální volby k těm nejobtížnějším; lidé si totiž mohou vybírat zastupitele napříč kandidátkami. S ohledem na rychlost sčítání v předchozích obecních volbách lze předpokládat, že kompletní výsledky by mohly být známy v neděli ráno.

Podvody a omyly vyloučit nelze

Politolog Tomáš Lebeda dlouhodobě upozorňuje na možné chyby, omyly či záměrné manipulace, které se v minulosti děly. „Komunální volby jsou nejsložitější volby, a právě to poskytuje největší prostor pro pochybení na úrovni komisí, a případně i pro záměrnou manipulaci nebo podvody,“ řekl nedávno Právu. „Máme indicie, že někteří sčítači třeba dali na listinu schválně víc křížků, aby byl tak hlas neplatný,“ dodal Lebeda s odkazem na zkušenosti z dřívějších voleb.

Tomu se letos předchází tím, že sčítací komisaři mají odlišné – červené – tužky. „Vždy je potřeba dohlédnout na to, aby lístky neměl v ruce jen jediný člověk,“ podotkl Lebeda. ČSÚ při školení komisařů velmi dbal na to, aby sčítala vždy dvojice.

Často se mluví o tom, že s volebními lístky může být manipulováno přes noc z pátku na sobotu. „V komunálních volbách to samozřejmě relevantní obava je. V každém jiném typu voleb by taková manipulace nedávala moc smysl, byla by neefektivní, ale v komunále, kde se volí například pár členů zastupitelstva, takové nebezpečí hrozí. Máme konkrétní případy, kdy jsme si téměř jisti, že k tomu došlo,“ popsal Lebeda občasnou praxi v minulosti.