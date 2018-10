Kristýna Léblová, luh, Novinky

Jedná o speciálně upravené vozidlo Mercedes-Benz Sprinter. Zatímco přední část je vybavená místy až pro čtyři strážníky, radiostanicí a majákem, zadní nástavba dokáže převést dvě opilé osoby, místo je tu i pro strážníka provádějící nad nimi dohled.

Podle strážníka Petra Adamce je hlavní rozdíl oproti dosavadním vozům ve velikosti vnitřního prostoru. „Má větší prostor pro nakládání, protože se s námi často perou nebo jsou hodně znečištění, tak abychom my nebyli umazaní, tak máme víc prostoru. Jsou tu jen dvě sedačky plus evakuační křeslo. Evakuační křeslo jsme neměli, je to novinka. Celý prostor je snímaný kamerou,“ popsal Novinkám.

Auto je navíc vybaveno batohem první pomoci, defibrilátorem, dezinfekčními prostředky a přístrojem na měření alkoholu v krvi. Kromě prostornějšího vnitřku a lepší výbavy je vůz vybaven i pohonem obou dvou náprav a zvýšeným podvozkem. Usnadní tak strážníkům překonávání složitého terénu či překážek v podobě obrubníků.

Ve vozidle jsou také nainstalovány sedačky s širokými možnostmi nastavení a posouvání. „Nejde pouze o komfort pro podnapilé osoby, ale hlavně o jejich bezpečnost a také o komfort pro naše zaměstnance, kteří tuto složitou věc zajišťují,“ vysvětlil důvod inovací ředitel městské policie Eduard Šustr.

Vozidlo má větší prostor pro nakládání podnapilých osob a ještě navíc křeslo pro dohlížejícího strážníka.

FOTO: Novinky

Podle Adamce do terénu vždy vyjíždějí dva strážníci a jeden policista. „Jsme společná hlídka, je to ošetřené i koordinační dohodou,“ vysvětlil. Ke zkušenostem z terénu už však sdílný nebyl. „Z etického důvodu nemůžu říct, co se nám stává. Občas je to úsměvné, občas je to k pláči. Lidé jsou hodně zaneřádění, nebo jsou plní emocí,“ dodal.

Odvoz a zajištění opilců provádějí pražští strážníci už dvanáct let, za tu dobu se s nimi na záchytnou stanici svezlo 42 tisíc osob. „Z toho 85 procent tvoří muži,“ upřesnil Šustr. Cizinci pak podle něj tvoří jednu čtvrtinu.

Městská policie hlavního města Prahy má zatím k dispozici dva vozy určené pro zajištění silně podnapilých osob. „Jedno z nich už je na hranici životnosti a toto nové vozidlo to dosluhující, které budeme vyřazovat, nahradí,“ dodal Šustr. Novinkám pak upřesnil, že nové služební auto i se speciálními úpravami vyšlo na 2 300 000 korun bez DPH.