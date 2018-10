Miloslav Hradil, Právo

Před lety odcizená státovka byla loni v březnu zabavena policií poté, kdy ji nově registrovaný uživatel nabízel k prodeji na internetové aukci. Vyvolávací cena byla 210 tisíc. [celá zpráva]

Ozbrojenci doprovázejí ředitele Vlastivědného muzea v Olomouci Břetislava Holáska, který přenáší vzácné bankovky.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Policii se po upozornění muzea podařilo prodávajícího i s bankovkou zajistit. Před předčasným ukončením aukce se částka zastavila na hodnotě 1,8 miliónu korun. Cena státovky se dnes pohybuje v řádech miliónů korun. Dochovalo se jí pouze 36 kusů.

Podle ředitele muzea Břetislava Holáska byla bankovka odcizena před lety tehdejším pracovníkem muzea. „Měl sbírku na starosti. Provedl to velmi sofistikovaně tak, aby to vypadalo, že se nic neztratilo. Musel předpokládat, že se na to přijde až během několika dalších let,“ uvedl s tím, že státovka byla muzeu vrácena loni v květnu. Umístěna byla poté do trezoru v depozitáři muzea, odkud byla ve čtvrtek za policejní asistence převezena na výstavu.

Policejní eskorta hlídala i vchod, kde byly vzácné bankovky instalovány.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Za vlastní krádež nakonec nikdo potrestán nebyl. Podle policie je již promlčená, a kriminalisté proto zastavili trestní řízení.

Bankovka byla v oběhu jen několik měsíců



Podle Holáska se z původního alba prvních, v tehdejším Československu vydaných bankovek z dubna roku 1919 ztratila v muzeu právě jen ta nejvzácnější. Ostatní dohledali. Bankovka je vzácná už jen tím, že v oběhu byla pouhých dvacet měsíců, od 7. srpna 1919 do 15. dubna 1921. Proto se jí dochovalo tak málo kusů.

Policejní eskorta hlídala i vchod, kde byly vzácné bankovky instalovány.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Stažena byla i kvůli problémům s častými falzifikáty. Podle Filipa Hradila z Vlastivědného muzea v Olomouci měly bankovky z roku 1919 vzhledem k tomu, že se spěchalo s jejich vydáním po vzniku samostatného Československa, jen málo ochranných prvků a znaků a velice snadno se padělaly.

Pětitisícová státovka byla spolu s dalšími vzácnými bankovkami a prvorepublikovými mincemi vystavena ve Vlastivědném muzeu v rámci rozsáhlé expozice ke 100. výročí vzniku samostatného československého státu.