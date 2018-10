Karolina Brodníčková, Právo

Podle politologa Tomáše Lebedy agresi lidí vůči politikům vyvolala atmosféra ve společnosti.

„Roste polarizace společnosti a netolerance k odlišným politickým názorům. Z lidí s odlišným názorem se stávají takřka nepřátelé. V této atmosféře se to projeví i tak, že se poškozují politické reklamy. Ale je to záležitost akce a reakce. Subjekty, které jsou samy často netolerantní, se potom stávají terčem netolerance. Je to kruh,“ řekl Právu Lebeda.

Nejvíce si na vandalismus stěžuje předseda SPD Tomio Okamura. „Dokonce nám rozmlátili výlohu naší kanceláře v Třebíči. Máme stovky zničených reklamních ploch. Myslím, že jsme asi na prvním místě v počtu ploch, které nám naše politická konkurence ničí. A tím nemyslím strany, ale voliče a příznivce politické konkurence,“ řekl Právu s tím, že případy řeší policie.

Škodu odhaduje v řádu statisíců. „Už jsem pár voleb absolvoval, ale toto jsem nikdy nezažil. A je to tím, že média vyhrotila atmosféru, především v prezidentské volbě,“ míní Okamura.

S negativními reakcemi se setkává i hnutí ANO, jehož lídr v Praze Petr Stuchlík to schytal při mítinku na pražském Slunečném náměstí vajíčkem. „Pán místo diskuse utekl. Nemohl jsem se ho tedy ani zeptat, co ho k tomu vedlo a co ho trápí,“ postěžoval si Stuchlík pro Právo.

V Praze na Andělu zase malíř Jan Merta napsal velkými písmeny na zem „Babiš podvádí a podved“. Nápis, který měl znít: „Babiš podvádí a podvede i vás. Česká republika nepotřebuje führera (vůdce). Jděte k volbám,“ nedokončil, zadržela ho totiž policie, která už zahájila úkony k trestnímu řízení.

Jinak v hnutí ANO nemají pocit, že by se jejich plakáty poškozovaly víc než jindy. „Když na něco takového přijdeme, necháme billboard vyměnit. Škody je momentálně složité vyčíslit, ale nejde o žádné závratné částky,“ řekl Právu mluvčí Vladimír Vořechovský.

ČSSD: Ukradli nám čtvrtinu plakátů

ČSSD prý má s vandaly větší problém. „Kampaň je letos jiná. Je výrazně větší poměr ničení plakátů. Zpočátku se to kradlo, vypadalo to, že tu řádí organizovaná parta, která plakáty odmontovávala. Odhaduji, že tak čtvrtina našich plakátů byla zničená nebo ukradená,“ řekl Právu šéf pražské ČSSD Petr Pavlík s tím, že škodu vyčíslenou ještě nemá.

Trestní oznámení na neznámého pachatele podala kvůli ničení reklamy KSČM.

„V jednom případě šlo podle našeho názoru o organizované odstranění naší reklamy na 44 sloupech v ulici Vinohradská, Praha 2 a Želivského, Praha 3 (reklama byla ze sloupů sňata a odvezena neznámo kam), škodu jsme vyčíslili na částku 44 tisíc korun a současně jsme podali na policii trestní oznámení na neznámého pachatele,“ napsal Právu tajemník Viktor Pázler.

„Jinak byly naše plakáty ničeny jednotlivě poškozením či stržením ze sloupu, toto jsme průběžně výlepovou agenturou nechali opravovat, celkově bych tuto škodu odhadl na 30 tisíc,“ dodal. Fyzickému útoku prý kandidáti KSČM nečelili, slovním pak pouze na internetu.

Plakáty mizí i Pirátům. „Na Praze 2 nám ODS plakáty přelepuje. Je to holt boj. My se tak nechováme,“ řekl Právu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Piráty přitom obviňuje z poškozování reklamy pražská SPD. To však podle Bartoše není pravda. „My podali trestní oznámení za křivé obvinění a má to policie. Nemám odezvu, že by to řešili,“ dodal.

Minimální škody na své reklamě hlásí STAN, TOP 09, lidovci i ODS. Ta odmítla, že by pirátům přelepovala plakáty. „Naopak jsme si stěžovali firmě, u které máme sloupy objednané, že se hromadně přelepují plakáty nám,“ sdělila Právu poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová.

„Babiš volí ODS“

Na rozdíl od jiných stran se ODS pustila na internetu i do vtipkování na účet svých konkurentů. Natočit nechala například sérii tří klipů „Babišovy doBrnoty“, ve kterých se herec vystupující jako Andrej Babiš rozčiluje nad stavem dopravy na D1 a v Brně a po zjištění, že tamní radnici už čtyři roky ovládá ANO se nakonec rozhodne volit ODS.

Čau lidi! Jak vitě se chystám do Brna, ale už jsem tam tajně byl předtím se podívať na tu dopravu a to co sme zjistili... Zveřejnil(a) ODS Brno dne Čtvrtek 27. září 2018

Vtípků koluje na sítích víc. Na účet ČSSD se například objevila upravená fotografie billboardu s nápisem: „My slipy plníme“.

Počet profesionálních „antikampaní“ jedné strany proti druhé oproti uplynulým létům ale polevil. Vliv na to má podle Lebedy nejen fakt, že se k ní její zadavatel podle volebního zákona musí přihlásit, ale i nejistota profitu pro konkurenci.

„V komunálkách lze negativní kampaně mezi stranami očekávat méně, protože témata jsou jiná. Navíc máme roztříštěný stranický systém. Negativní kampaň se dělá lépe tam, kde je stranický systém kompaktní a kdy zisk jednoho znamená ztrátu druhého či naopak,“ dodal Lebeda.