Adéla Jelínková, Právo

Od září 2017 přitom všichni veřejní funkcionáři musí v internetovém, volně dostupném registru zveřejnit svá majetková přiznání.

Registr spravovaný ministerstvem spravedlnosti spadá pod zákon o střetu zájmů, takzvaný lex Babiš. Novela starostům ukládala odhalit veškeré příjmy i majetek včetně zmíněného společného jmění manželů. Opatření má sloužit k větší transparentnosti i na komunální úrovni. Řada starostů kvůli novým pravidlům raději složila funkci.

Vzdala se majetku?

Starostka se v daném notářsky ověřeném dokumentu, který má redakce Práva k dispozici a jehož pravost Vladyková nijak nerozporovala, v podstatě vzdává jmění, které plyne z podnikání jejího muže – částka se pohybuje kolem sta miliónů korun. Dohromady manželé minulý rok vlastnili majetek v celkové výši zhruba 219 miliónů.

Co to máte za dokument? Nevím, co jste kde posbírali.

Kdyby ke zúžení jmění nedošlo, objevily by se desítky miliónů plynoucí z manželova podnikání veřejně na internetu a je pravděpodobné, že by starostka musela původ tak obrovského majetku vysvětlovat.

Vladyková, jež minulý rok rovněž kandidovala v parlamentních volbách, nicméně neúspěšně, jakoukoliv souvislost mezi veřejným registrem a zúžením majetku popírá. Činila tak prý kvůli tomu, že syn již dosáhl plnoletosti. Skutečnosti stojící v dokumentu navíc popírala s tím, že Právo pouze „hledá senzace“.

Přetrhání vazeb mezi starostkou a firmami

„Co to máte za dokument? On mi žádných 100 miliónů dávat neměl. Já jsem mu nic neodpouštěla. Nevím, co jste kde posbírali. Já se o mužovo podnikání nezajímám, je to jeho podnikání. Já jsem starostka v Jesenici, chci kandidovat znovu a docela by mě zajímalo, kde a jak to s tím souvisí,“ argumentovala Právu starostka.

V dokumentu přitom stojí doslovně: „Jmenované manželce vzniká právo na peněžité plnění od pana Petra Vladyky peněžitým plněním z právního důvodu zúžení a vypořádání společného jmění manželů, a to pohledávka ve výši 98 miliónů korun.“ Pod daným textem je uvedeno, že Vladyková celou částku, tedy dluh, manželovi promíjí v celé výši, přičemž on tuto informaci „s díky přijímá“.

Peníze měly být vyplaceny náhradou za akcie a miliónové až stamiliónové půjčky, které Vladyka sám poskytoval svým firmám a kterých se Vladyková beze zbytku kompletně vzdala. Přetrhala tak jakékoli vazby na jmění, které se s danými firmami pojilo. Konkrétně šlo o půjčky vlastním firmám za 150 miliónů a o akcie v hodnotě zhruba deset miliónů.

Vladyková si ponechala „pouze“ části nemovitostí a pozemků ve výši zhruba devatenáct miliónů korun včetně jednoho a půl miliónu korun na svém osobním účtu.

Na redaktorku poslala policii



Potom, co redakce starostku s obsahem dokumentu detailněji seznámila, Vladyková odvětila: „Ale co je vám do toho?“ Nakonec zažádala o zaslání daných podkladů.

Poté, co jí redaktorka dokumenty zaslala, aby si tak sama ověřila jejich pravost, poskytla starostka jejich e-mailovou komunikaci policii. Redaktorku následně vyzvali jeseničtí policisté k tomu, aby podala vysvětlení, kde k dokumentům přišla.

Podle informací Práva měla starostka na policii nahlásit, že neznámý pachatel před časem zřejmě vnikl do budovy tamního obecního úřadu. Údajně se ale nenašly žádné očividné známky vloupání.

Informace se podle zdrojů redakce zatím nepotvrdila. Na dotaz, zdali uchovává osobní dokumenty na úřadě, starostka nechtěla odpovídat. Neodpověděla ani na otázku, jestli jí vůbec něco zmizelo.

Velký krach

Na dotaz o původu tak obrovského majetku starostka odpověděla: „To je trestné mít majetek? Mě to fascinuje. Původ našeho majetku je z manželova podnikání historického. Přece kvůli tomu, že jdu do politiky, se ho nevzdám – manžela nebo majetku.“

Vladyka údajně podniká již od převratu. Byl zakladatelem, podle jeho ženy, nejrychleji prosperující a rozvíjející se firmy Proca, která vytvářela počítače značky Brave. Podle obchodního rejstříku byl Vladyka skutečně spolupodílníkem holdingu AAC, a. s., který vlastnil společnost Proca.

Nějaký čas byl rovněž ředitelem holdingu, v roce 2003 přešel do dozorčí rady firmy. Ještě v roce 2005 byl rovněž, dle dokumentů, prvním jednatelem společnosti Proca (později přejmenované). Jak ale vyplývá z insolvenčního rejstříku, společnost se v roce 2005 dostala do obrovského krachu a konkurzu. Se svou pohledávkou se ozvaly stovky věřitelů, mezi nimi například i finanční úřad s 33 milióny. Dohromady firma dlužila stovky miliónů.

Podle Vladykové její manžel i nyní vlastní několik prosperujících firem. Jak je ale zřejmé z účetních závěrek, některým jeho společnostem, jež se zaměřují na hostinskou činnost nebo lesnictví, se příliš nedaří. Proto v mnoha případech podniky i sám „dotoval“, jak bylo zmíněno výše.

Starostka ani během deseti dnů, ve kterých se text připravoval, neposkytla telefonní kontakt na manžela, přestože se na něj ve svých vyjádřeních stále odkazovala s tím, že on „všechno a rád vysvětlí“.