Dvanáct apoštolů dostalo v restaurátorských dílnách novou povrchovou úpravu. Vycházet budou z nových okének, která tvoří skleněné vitráže v modrých barvách.

Před demontováním byla na orloji plechová okna ze 70. let minulého století, instalací skleněných se orloj vrací k původní podobě. Na astrolábu se opět objeví soumrak, který na něm podle historických dokumentů dříve byl.

Na orloj se vrátí původní skleněné vitráže

Orloj byl letos poprvé od poválečných let kompletně demontován. Mechanika stroje se vrací do podoby z 60. let 19. století. Elektrický pohon z roku 1948 nahradili restaurátoři původním mechanismem, konopnými lany navíjenými na dřevěné lanové bubny, díky nimž bude orloj poháněn tak, jak se dával do pohybu původně.

Během rekonstrukce orloje byly nalezeny zajímavé artefakty. Vzkaz z minulosti skrýval jeden z apoštolů

Aby návštěvníci měli nač koukat, nahradil v březnu skutečný orloj virtuální, kdy speciální softwarová aplikace zrcadlila na obří obrazovce funkci originálního orloje včetně pohybu jednotlivých prvků na astronomickém ciferníku. Kopírovala i zvonění smrtky a kokrhání kohouta.

Věž Staroměstské radnice, vysokou téměř 70 metrů, opravují řemeslníci od jara minulého roku. Cílem je přiblížit se původní podobě.