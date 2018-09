Novinky

Chřipkové viry se dělí na typy A, B a C a jejich další podtypy. Odborníci očkovací vakcínu pro následující sezónu sestavují podle odhadů, jaké typy viru budou v sezóně kolovat. Vycházejí z předchozí sezóny a zkušeností z jiných míst planety.

„Většinou se subtypy střídají. Očkováním se promoří populace protilátkami na některé subtypy a vytvoří se imunologické okno pro ty další. Z logiky epidemií vyplývá, že bychom (nyní) měli čekat linii A subtyp H3, ale někdy můžeme být překvapeni,” uvedla vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotního ústavu Martina Havlíčková. Epidemie obvykle začíná v lednu, letos propukla až v únoru.

Loni byl dominantní subtyp linie B zvaný Yamagata, což byla výjimečná situace, se kterou se odborníci setkali naposledy před deseti lety. Chřipková epidemie byla podle Havlíčkové i nečekaně dlouhá, když trvala 11 týdnů. Vážné komplikace mělo 677 osob a podlehlo jim 261 z nich. Podle Havlíčkové jsou ale počty zřejmě vyšší, protože ne všechny potíže si lékaři spojí s chřipkou a ne každý případ hygienikům ohlásí.

Očkovaných je málo



Pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce je chřipka nebezpečnější než pro běžnou populaci. Úmrtí na chřipku a související zápal plic při epidemii je 435krát pravděpodobnější u nemocných s kombinací nemocí srdce a plic, 240krát vyšší u diabetu s kardiovaskulární nemocí, 120krát u plicních onemocnění a 52krát u samotných kardiovaskulárních chorob, jako je například infarkt, mozková mrtvice, angina pectoris nebo vysoký krevní tlak.

Z těchto důvodů mají očkování proti chřipce hrazené osoby starší 65 let a další rizikové skupiny s některými nemocemi. Podle náměstka ředitele VZP Davida Šmehlíka je mezi jejich klienty v těchto skupinách očkována jen asi pětina osob. Klientů starších 65 let má největší česká zdravotní pojišťovna 1,34 miliónu. Ostatní pojištěnci mohou požádat o úhradu části ceny očkování, loni to využilo asi 14 500 lidí a pojišťovna vydala asi dva milióny korun. Léčba klientů s chřipkou ji loni stála 74 miliónů korun.