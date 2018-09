Jindřich Ginter, Právo

Mezi šoféry se toho o dozoru nad STK hodně mluví, zda s tou či onou závadou se dá, nebo už nedá projít, a jak si na ministerstvu prohlížejí fotografie, ale že jich je tolik, že toho pramálo uhlídají. Právo proto nahlédlo do zákulisí.

„Korupce se musí přestat vyplácet, proto se zvyšuje represe. Úplatek na STK bude dražší než oprava. Ať u nás jezdí starší auta, ale ať jsou ve stavu, aby nikoho neohrožovala,“ říká šéf ministerského dozoru nad STK Ivan Novák, ředitel Odboru provozu silničních vozidel Ministerstva dopravy.

Novák je bývalý policista a jeho zástupce rovněž. Je jasné, že sice každé auto na STK nevidí, ale jsou to zapálení „lovci vraků“. Na ministerstvu je jich pět. Chodí na tajné prověrky přímo do STK podle plánu, na udání i namátkou.

„Z krajského úřadu se musí každá STK zkontrolovat jednou za tři roky. Tam je na to určen jeden až tři lidé. My zase kontrolujeme kraje. V STK děláme 200 kontrol ročně,“ upřesňuje Novák.

Když jedou z ministerského dozoru na číhanou, většinou sedí v autě na parkovišti před STK. Počkají, až vyjede ven vytipovaný vůz, a nechají ho policií zastavit.

„Můžeme při kontrole nařídit zpětnou prohlídku. V podstatě je to policejní práce. Zákon umožňuje i fyzické sledování. Od října budeme moci udělat kontrolní nákup služby, budeme moci posílat nastrčená auta,“ potvrdil Novák.

Podvod odhalila deka



Největší bič na STK jsou data střádaná do jednoho místa. Ministerský dozor disponuje on-line databází všech registrovaných aut, kde se inspektorům vybaveným notebooky v reálném čase ukazují právě prověřovaná vozidla, která do STK přijela; i auta, jež si z nějakého důvodu prověřují zpětně. Mohou nahlížet do historie protokolů, porovnávat fotky z emisí a technických kontrol.

A jeden případ z praxe: majiteli ilegálního závodního BMW to zřejmě léta vycházelo, na STK dostával razítko „způsobilý provozu“, ale jednou opona spadla, a to doslova. Nejprve byl na emisích v jižních Čechách, kde bylo vozidlo jednou nafoceno a zdálo se v pořádku, jenže na STK v Praze při dalším povinném fotografování ze zadního skla trochu sklouzla černá deka a odhalily se zpevňovací rámy používané v závodních autech.

Průšvih měl nejen majitel vozu, ale i technik. Nutno dodat, že po ilegálních závodnících se snaží jít i autokluby.

V případě velkých pochybení či podvodů riskuje ztrátu licence celá STK. To hrozí v jednom z dosud neuzavřených případů, kdy senior naboural kvůli selhání brzd, při nehodě byl jeden člověk těžce zraněn, jenže auto mělo čerstvou technickou. Vyšetřovatelé se nyní ptají, jak mohl projít.

„Auta se povinně fotografují, aby byla jistota, že vůz byl vůbec fyzicky na STK, to samé se zavedlo na emisích od ledna 2018. A protokol jde rovnou do našeho systému. Každá prohlídka, vozidlo a technik mají svůj čárový kód. Když auto najede na kontrolní stanoviště pracoviště, technik identifikuje sebe i vozidlo, tento údaj se spáruje a musí do pěti minut pořídit první fotografii,“ popisuje Novák.

Náklaďák jako přízrak s čerstvou technickou

Fotí se přední a zadní část vozidla, VIN štítek, pomocný VIN za čelním sklem, stav počítadla ujeté vzdálenosti.

„Nezakazujeme si udělat jakoukoliv fotografii navíc, třeba u podvozků, obzvláště u dovozových vozidel. Někdy tak zaměstnavatelé, majitelé STK, kontrolují zaměstnance. Není to povinnost,“ dodal Novák.

I tak ale policisté a pracovníci dozoru při terénních akcích narážejí na vozidla, jež právě dostala technickou prohlídku, ale mají sjeté kotouče nebo jsou na tom třeba jako jedno nákladní auto na Plzeňsku s rámem prorezlým natolik, že byl zázrak, že vůbec drží pohromadě.

A co třeba rezavé blatníky? Rez nesmí na blatníku nebo podběhu tvořit ostré hrany, nesmí být rezavé nosníky. Stejně tak nevadí prasklý nárazník, který je odborně zavařený, nýtování doma na koleně ale už ano. „Když je to hladké, odborně opravené, tak projde,“ upřesňuje Novák.

Připomíná, že policie může také provádět silniční kontrolu, i když řidič má platnou technickou. Mají-li ale policisté důvodné podezření, že vůz přesto není způsobilý, tak mohou řidiči nařídit, aby s ním odjel na nejbližší STK. V případě závady ji pak platí za vlastníka řidič. Pokud bude vozidlo bez závad, prohlídku uhradí policie.