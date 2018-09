Jan Martinek, Právo

Lékárníci zopakovali usnesení ze sobotního mimořádného sjezdu komory, podle kterého chystají správní žalobu na nečinnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) a ministerstva zdravotnictví při vymáhání zákona o léčivech.

Tzv. emergentní systém, který by zaručil dodávku některých méně dostupných léků do lékáren do 48 hodin, lékárníci odmítají, podle nich by tento model lékárny i pacienty příliš administrativně zatěžoval.

„Pacient by přišel do lékárny, která nemá lék, dozvěděl by se, že má přijít za dva dny. Systém se má řešit jednoduše,“ uvedl prezident České lékárnické komory Lubomír Chudoba.

Chudoba: Doplatky mají být všude stejné

Podle něj je třeba novelizovat zákon o léčivech i zákon o zdravotních službách. Zrušen by podle lékárníků měl být i současný monopolní distribuční systém léků.

Chudoba rovněž kritizoval netransparentní systém, který panuje v doplatcích za léky. „Odmítáme, aby si výrobci hráli s cenami podle svého. Není možné akceptovat marketingové aktivity výrobců, kteří například poskytují slevy jen nemocničním lékárnám,“ řekl Chudoba.

Podle něj pak dochází k tomu, že nemocniční lékař předepíše pacientům lék zcela bez doplatku, ale na tentýž lék budou muset po propuštění z nemocnice, když jim jej předepíše ambulantní lékař, doplácet. „Doplatky mají být co nejnižší, ale všude stejné,“ uvedl Chudoba.

Zanikají malé lékárny

Jarmila Skopová, předsedkyně sdružení Poskytovatelé lékárenské péče, která sdružuje malé lékárny, uvedla, že v ČR zanikají malé lékárny, ačkoliv ministerstvo zdravotnictví tvrdí opak.

„Síť lékáren by měla být rovnoměrně rozložena, ale u nás se pod tlakem špatně nastaveného systému stalo, že v místech, kde je obchodní síla, se lékáren nahustilo strašně moc, a na druhé straně je síť tzv. jedinečných lékáren (těch, které jsou jediné v obci – pozn. red.) ohrožena,“ řekla Skopová.

„V posledních letech jich zaniklo 53 a hrozí dominový efekt,“ varovala. Podle ní se budou lidé s drobnými zdravotními obtížemi obracet na lékaře specialisty a celý systém to prodraží a zatíží.

Podle Chudoby by ministerstvo zdravotnictví mělo vypsat podobný motivační program, jak to učinilo s praktickými lékaři a stomatology, kterým za určitých podmínek poskytlo dotaci v odlehlých oblastech.