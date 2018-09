Matěj Říha, Právo

Ten byl původně zaplombovaný. V dražbě ale zmizel úřadům pod rukama. Areál zajistila policie už v roce 2000. Ovšem o pět let později jej v podezřelé dražbě za 29 miliónů získal podnikatel Luděk Fabinger.

Státní zástupce Boris Havel je přesvědčen, že majetek získal nelegálně. Tvrdí, že aukce byla zinscenovaná a reálná hodnota areálu tehdy byla více než 60 miliónů korun. Navrhl proto soudu, aby byly pozemky zabaveny. Obvodní soud pro Prahu 2 jeho návrh zamítl. Odvolací soud však po podané stížnosti verdikt zrušil a vrátil případ k novému projednání.

Naděje pro klienty H-Systému podle zjištění Práva tkví v paragrafu trestního zákoníku, který umožňuje zabrání majetku, jehož někdo nabyl, aniž by byl pachatelem trestného činu. To by tím pádem mohl být i případ Fabingera, jehož stíhání bylo v této souvislosti zastaveno. Obvodní soud se sice zabýval tím, jestli se Fabinger kvůli dražbě nějak provinil. Konstatoval však, že nikoli.

Nadřízený městský soud mu ale vyčetl, že toto tvrzení nedoložil důkazy.

Tedy buď těmi, které by jednoznačně svědčily o tom, že Fabinger o podezřelé dražbě nic nevěděl, nebo naopak těmi, které by ukazovaly na to, že pomáhal v tom, aby se dražba uskutečnila. „Na soudu prvního stupně bude, aby v dalším řízení náležitě vyhodnotil důkazy vztahující se k věci a zhodnotil, zda bylo se zajištěnými nemovitostmi nakládáno způsobem naplňujícím znaky určitého trestného činu,“ sdělila Právu mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Soud se bude znovu případem zabývat 23. října.

Petr Smetka po propuštění z vězení.

FOTO: Radim Vaculík, Právo

Fabinger jakoukoli vinu odmítá a je přesvědčen, že majetek získal legálně. Jeho advokát Martin Korbař zpochybňuje, že rekreační areál vyhrál ve spřátelené dražbě, jejímž cílem bylo, aby Smetka neměl žádný majetek. Dražby se zúčastnilo několik zájemců, vyvolávací cena začínala na šesti miliónech a vyšplhala se na 29 miliónů. „Kdyby to byla spřátelená dražba, tak to stoupne třeba jen na osm miliónů,“ řekl Právu Korbař.

Jedna z konečných možností

Na případu je zajímavé to, že stát před 13 lety nedokázal ubránit majetek, na který policie uvalila plombu. Právník argumentuje tím, že tehdy šlo exekuční dražbě Smetkova majetku zabránit, ale stát to neudělal.

Tvrdí, že exekutor na to příslušný soud včas upozornil. Za pravdu mu v minulosti dala i justice. „Vstupoval do dražby, státem posvěcené, protože ji nařídil exekutor se souhlasem soudu,“ uvedl například přede dvěma roky soudce Vladimír Cvetler, když zdůvodňoval osvobození Fabingera v kauze kolem sporné pohledávky týkající se konkurzu Smetkova majetku.

Případné peníze z prodeje dřívějšího Smetkova areálu jsou pro klienty H-Systemu jednou z posledních možností, jak získat zpět alespoň minimální část investic, o které přišli.

Advokátka Hana Marvanová nedávno Právu řekla, že by areál dnes mohl mít hodnotu přes 100 miliónů. Konkurzní správci doposud mezi věřitele rozdělili zhruba 185 miliónů korun.