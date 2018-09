vor, Novinky, Právo

Větrná smršť udeřila nejdříve na západě Čech, odkud velmi rychle postupovala dál a kolem osmé už se projevila i v Praze. V Herálecké ulici se strom opřel o obytný dům, informovali pražští hasiči na Twitteru.

Na řadě míst vypadávají dodávky elektrické energie. „Aktuálně jsme posílili kapacity na našem dispečinku. Servisní pracovníci nemohou z bezpečnostních důvodů provádět terénní práce v noci a za bouře, takže k případným poruchám v terénu budou vyjíždět hned po svítání, pokud to počasí dovolí,” sdělila Novinkám mluvčí společnosti E.on Martina Slavíková.

České dráhy evidují kolem desítky přerušených spojení kvůli následkům silného větru nebo překážky na trati.

Na západě Čech padaly stromy



„Západ Čech zasáhl v neděli v podvečer silný vítr, který by podle vydané výstrahy neměl trvat dlouhou dobu,“ uvedl mluvčí karlovarských krajských hasičů Martin Kasal na facebookových stránkách Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

Nejdříve silný vítr udeřil v 18:42 v Aši, kde vyvrátil strom. Minutu na to spadl strom v Nejdku na Karlovarsku přes cestu, plot a auto. Další strom leží na silnici mezi Kraslicemi na Sokolovsku a Luby na Chebsku. Ve Skalné na Chebsku spadl strom na slavnostech na stan.

Po půl osmé spadl v Mariánských Lázních strom na koleje. Stromy jsou popadané i na hlavním silničním tahu z Karlových Varů do Prahy a také u Březovské přehrady na silnici do Plzně. Čtyři osobní auta zůstala viset mezi popadanými stromy na silnici mezi Bernovem a Krajkovou. Před osmou večer najel vlak do spadlého stromu na kolejích u Pomezí nad Ohří.

Vodu hasiči čerpali v Chebu z obchodu, z radnice v Chodově na Sokolovsku a ze sklepa obytného domu v Ostrově. Stromy leží i na silnici mezi Dolními Nivami a Boučím, Olovím a Krajkovou na Sokolovsku a Děpoltovicemi a Otovicemi na Karlovarsku. Další spadlé stromy leží přes silnici v mnoha dalších obcích. V Krajkové spadl strom přes elektrické vedení. V Nové Roli na Karlovarsku hořela po úderu blesku tráva.

Silný vítr dorazil do Česka v souvislosti s tlakovou níží Fabienne, nárazy mají dosahovat až 90 km/h, na horách až 125 km/h. [celá zpráva]