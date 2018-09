kab, Právo

„Pro nás je nepřípustné, aby desetimilionová země s tradicí humanity, kterou máme, říkala, že a priori nikomu nepomůžeme a nikoho nepřijmeme. Pomáhat se musí. I když souhlasím s tím, že nejlepší je pomoci na místě,“ uvedla Maláčová a připomněla čin britského makléře Nicholase Wintona, který z okupovaného Československa za války zachránil téměř 700 židovských dětí.

Podle Maláčové by Česko mohlo vyslechnout nápad lidovecké europoslankyně Michaely Šojdrové a poskytnout dočasný azyl padesátce dětí z uprchlických táborů, které se nacházejí například v Řecku.

„Já si myslím, že utečenecké tábory nejsou příjemné prostředí pro výchovu a vývoj dítěte,“ podotkla. „Myslím, že se to podaří. Nechme to příštím týdnům. Ale pokud se ty děti najdou, tak si myslím, že bychom pomoci měli,“ uzavřela ministryně s tím, že podporuje postoj ministra vnitra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka, který prohlásil, že by ČR přijetí padesáti syrských dětí zvládla.

Video

Babiš a Hamáček po jednání se Šojdrovou o sirotcích

Poslankyně Adamová zkritizovala postoj premiéra Andreje Babiše (ANO), který se domnívá, že žádné „volné“ děti se v uprchlických táborech nenacházejí.

„Moc dobře víme, že v uprchlických táborech takové děti jsou. Hovoří se o 3,5 tisících dětí. Jsou to děti, které buď nemají rodiče, nebo jsou bez doprovodu a nikdo neví, kde jejich rodiče jsou,“ uvedla poslankyně TOP 09 s tím, že dětem v táborech hrozí vážné násilí.

„My bychom jim mohli poskytnout nejen bezpečí a zázemí, ale také vzdělání,“ dodala s tím, že potom by se děti mohli do svých rodných zemí vrátit.

ČR by podle Adamové ukázala svým činem ostatním zemím Evropy, že není lhostejná a nemá srdce z kamene.

Richterová: Je to na Hamáčkovi



Richterová zase tvrdí, že vyšší pravomoc v přijímání uprchlíků má ministr vnitra. „Je to nikoliv v rukou pana premiéra, ale na úvaze pana ministra vnitra. V situaci, kdy pan premiér si získává politické body, kdy řekne nelidské ne, by se ČSSD měla více vymezit,“ uvedla.

Video

Záznam: Vyjádření europoslankyně Šojdrové a zástupců neziskových organizací po schůzce s premiérem Babišem kvůli přijetí 50 sirotků ze Sýrie

V pátek se kvůli přijetí padesáti syrských sirotků sešel Babiš s Hamáčkem i Šojdrovou. Dohodli se, že Šojdrová má zkusit najít padesátku sirotků, kterým by ČR mohla poskytnout azyl.

Babiš však zopakoval své stanovisko, že uprchlíkům by ČR měla pomáhat mimo své hranice. „Bylo by lepší pro ně postavit školu v Jordánsku nebo v Libanonu, než je sem vozit. Syrské děti mají žít v Sýrii,“ poznamenal předseda vlády.

Hamáček vyčkává. „Neexistuje žádný seznam padesáti dětí bez doprovodu, ale paní Šojdrová řekla, že je připravena hledat takové děti v řeckých táborech. Pokud nějaký takový seznam vznikne, jsme připraveni jednat dál,“ řekl Hamáček.